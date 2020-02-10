Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМагазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без участия банков

Магазины смогут проводить оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) без участия банков. На рынок готовятся выйти платежные агрегаторы из топ-10 — PayMaster, Robokassa, RBK Money, Platron и «Яндекс.Касса», сообщает РБК.
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с чего всё началось

Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков

Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России для приема платежей через QR-код без участия банков. Это станет возможно благодаря платежным агрегаторам, которые выходят на этот рынок.
РБКвчера в 23:00

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Как Система быстрых платежей работает в Алтайском крае спустя год после запуска

Московский Комсомолец05:53

Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков

РБКвчера в 23:00

Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без участия банков

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В магазинах можно будет платить через QR-код и напрямую в ЦБ

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Продавцы смогут подключаться к системе быстрых платежей ЦБ в обход банков

Красная весна01:40

Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без помощи банков

АБН01:34

Магазины начинают подключать к Системе быстрых платежей без участия банков

Вести.Ru04:52
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Газета.Ru вчера в 22:32
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У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

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Lenta.ru 07:44
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В Москве бродячие собаки съели местного жителя. Его тело нашли в канаве у дороги, оно было обглодано до костей, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 07:29
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Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

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Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной

Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
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Происшествия

В Москве задержали участника «коронавирусного» пранка в метро

Вести.Ru 07:23
Происшествия

В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

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РИА Новости 05:52
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Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской

НТВ вчера в 13:45
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Якушев назвал долю строящегося по эскроу-счетам жилья

«Сегодня в стране 9 тыс. домов, которые строятся за счет денег граждан, — либо по проектному финансированию через эскроу-счета, либо по старым правилам: 102,9 млн кв. м в этой системе», — пояснил Якушев.
РБК 07:15
Армия и оружие

В Сирии снова погибли турецкие военные

В сирийской провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела погибли пятеро турецких военнослужащих, сообщает агентство Anadolu в Twitter.
Lenta.ru 07:34
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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Наталья Штурм на фото показала нанесенные ей бывшим мужем побои

Наталья Штурм впервые продемонстрировала на фото побои, нанесенные ей бывшим супругом Игорем Павловым.
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Киев на саммите "нормандской четверки" в Париже отказался полностью развести силы на Донбассе из-за давления Вашингтона.
Газета.Ru 04:35
Общество

Двое граждан КНР с коронавирусом в РФ готовятся к выписке

Два находящихся в России гражданина Китая, у которых был выявлен коронавирус, чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.
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ВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга

Распространение нового типа коронавируса вне Китая может ускориться, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
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В Бразилии обнаружен вирус, не несущий известных генов

Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
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В саратовских школах продлили карантин

Завтра, 10 февраля, в школах Саратова продлят карантин по ОРВИ.
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Здоровье

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Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
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Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
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Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Президент Казахстана сменил главу области, где произошли беспорядки

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Обязательную маркировку части молочки предложили отложить

Министерство промышленности и торговли РФ выступило с предложением отложить обязательную маркировку части молочных продуктов.
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Политика

Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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ЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам

Как занимают самые закредитованные россияне Заемщики с долговой нагрузкой выше 80% в основном берут длинные займы с рассрочкой, следует из данных ЦБ.
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Укрепление доллара США несет риски для ралли фондового рынка

Вялый рост мировой экономики и укрепление доллара увеличивают вероятность того, что прибыль компаний в текущем году вновь может разочаровать инвесторов.
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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
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