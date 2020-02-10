Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России для приема платежей через QR-код без участия банков. Это станет возможно благодаря платежным агрегаторам, которые выходят на этот рынок.

с чего всё началось

Магазины смогут проводить оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) без участия банков. На рынок готовятся выйти платежные агрегаторы из топ-10 — PayMaster, Robokassa, RBK Money, Platron и «Яндекс.Касса», сообщает РБК.

Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без участия банков

Экономика Киев выделил около $6,6 млн на погашение долгов по зарплатам шахтёров Ранее заместитель главы украинской фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко заявил, что правительство страны намерено выделить 169 млн гривен на погашение задолженностей по заработной плате перед шахтёрами по всей стране.

Политика Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.

Общество Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.

Политика Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.

Общество Умер российский разведчик Александр Голубев В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что на 84-м году жизни скончался российский разведчик, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев.

Футбол Месси установил новый рекорд чемпионата Испании Капитан "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей в стартовом составе в рамках чемпионата Испании среди игроков, не родившихся в этой стране.

Общество МВД вводит новые справки о судимости, защищенные от подделок С понедельника вступил в силу приказ МВД России № 660 "Об утверждении административного регламента МВД РФ предоставлению госуслуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования".