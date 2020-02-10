Экономика
КоммерсантъМагазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без участия банков
Магазины смогут проводить оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) без участия банков. На рынок готовятся выйти платежные агрегаторы из топ-10 — PayMaster, Robokassa, RBK Money, Platron и «Яндекс.Касса», сообщает РБК.
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с чего всё началось
Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России для приема платежей через QR-код без участия банков. Это станет возможно благодаря платежным агрегаторам, которые выходят на этот рынок.РБКвчера в 23:00
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Происшествия
СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре
Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Музыка
Сергей Лазарев назвал пение костромички на втором канале фальшивым
Костромичка Ксения Мерганова выступила в шоу «Ну-ка, все вместе» на канале «Россия 1», узнал KOSTROMA.TODAY.
Культура
Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»
Происшествия
Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10
Гаджеты
32 ГБ памяти HBM2, GPU частотой 1,33 ГГц и 100 Вт TDP. Это новая видеокарта AMD
Объем памяти HBM2 составит 32 ГБ при частоте 1,0-1,2 ГГц, а вот TDP будет вдвое меньше того, что приписывали слухи ранее: 100 Вт вместо 200 Вт. Особых новшеств по части техпроцесса и архитектуры не ожидается: логично рассчитывать на 7 нм и Vega соответственно.
Происшествия
В ДТП с лесовозом в Ленобласти погибли два человека
Водитель лесовоза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя легковыми автомобилями, в результате — двое погибших и один раненый.
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
В январе фильм получил главную премию Гильдии киноактеров США SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) за лучший актерский состав, а также удостоился «Золотого глобуса» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Происшествия
В Кемеровской области автобус врезался в грузовик
В Кемеровской области произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика, погиб один человек, ещё по меньшей мере трое пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Общество
Мишустин призвал правительство к бюджетной дисциплине
Надо усилить контроль исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования, заявил премьер.
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Общество
В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире
В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.
Происшествия
Опубликовано видео жесткой посадки из салона самолета UTair в Коми
В Росавиации сообщили, что самолет совершил жесткую посадку из-за проблем с шасси.
Происшествия
Момент смертельного ДТП на Кутузовском проспекте попал на видео
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.
Экономика
РЖД решили ускорить модернизацию БАМа и Транссиба
Из-за падения спроса на уголь в Европе ОАО "РЖД" решило ускорить модернизацию "восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали" пишет РБК со ссылкой на подготовленный план работ.
Авто
Названы конкуренты Kia Seltos в России
Как сообщает NJCar.ru со ссылкой на представителей группы компаний «Прагматика», главными конкурентами новинки можно считать Hyundai Creta и Skoda Karoq, при этом отмечается, что у Kia есть преимущество – у новой модели более вместительный багажник, в сравнении – на 66 литров больше, чем у Creta и на 104 литра больше, чем у упомянутой Karoq.
Происшествия
В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Маршрутный автобус столкнулся с автоцистерной в Тульской области, пострадали семь человек, сообщает в понедельник управление МВД по региону.
Политика
«Новая газета» и расследователь Денис Коротков подали в суд на РИА ФАН
«Новая газета» и журналист-расследователь Денис Коротков подали иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении РИА «Федеральное агентство новостей», относящееся к структурам Евгения Пригожина.
Происшествия
Силовики проводят обыски в институте Сибирского отделения РАН
В институте Сибирского отделения РАН проходят обыски.
Происшествия
Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой
Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Авто
Появились изображения нового Volkswagen Polo для России
На основании известной информации и официальных изображений дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовил рендеры.
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Общество
Названы регионы-лидеры по доступности бензина в России
Жители Крайнего Севера и Москвы могут больше всего позволить себе бензин при учитывании их средней зарплаты. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве
Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.
Политика
Киев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США
В декабре 2019-го Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Политика
Встреча Абэ и Путина может пройти в Москве 9 мая
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 9 мая, при этом вопрос об участии главы японского правительства в торжествах по случаю годовщины Победы прорабатывается.