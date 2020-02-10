Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМагазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без участия банков

Магазины смогут проводить оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) без участия банков. На рынок готовятся выйти платежные агрегаторы из топ-10 — PayMaster, Robokassa, RBK Money, Platron и «Яндекс.Касса», сообщает РБК.
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с чего всё началось

Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков

Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России для приема платежей через QR-код без участия банков. Это станет возможно благодаря платежным агрегаторам, которые выходят на этот рынок.
РБКвчера в 23:00

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Магазины смогут подключиться к СБП без участия банков

DP.RU03:18

Продавцы смогут подключаться к системе быстрых платежей ЦБ в обход банков

Красная весна01:40

В магазинах можно будет платить через QR-код и напрямую в ЦБ

ФедералПресс01:58

Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без участия банков

Коммерсантъ02:02

Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без помощи банков

АБН01:34

Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков

Мой Брянск01:34

Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков

РБКвчера в 23:00
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Происшествия

СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:03
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Сергей Лазарев назвал пение костромички на втором канале фальшивым

Костромичка Ксения Мерганова выступила в шоу «Ну-ка, все вместе» на канале «Россия 1», узнал KOSTROMA.TODAY.
Kostroma.Today вчера в 12:11
Культура

Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»

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32 ГБ памяти HBM2, GPU частотой 1,33 ГГц и 100 Вт TDP. Это новая видеокарта AMD

Объем памяти HBM2 составит 32 ГБ при частоте 1,0-1,2 ГГц, а вот TDP будет вдвое меньше того, что приписывали слухи ранее: 100 Вт вместо 200 Вт. Особых новшеств по части техпроцесса и архитектуры не ожидается: логично рассчитывать на 7 нм и Vega соответственно.
iXBT.com 02:06
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Водитель лесовоза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя легковыми автомобилями, в результате — двое погибших и один раненый.
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Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

В январе фильм получил главную премию Гильдии киноактеров США SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) за лучший актерский состав, а также удостоился «Золотого глобуса» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
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Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета вчера в 05:06
Происшествия

В Кемеровской области автобус врезался в грузовик

В Кемеровской области произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика, погиб один человек, ещё по меньшей мере трое пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском вчера в 05:41
Общество

Мишустин призвал правительство к бюджетной дисциплине

Надо усилить контроль исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования, заявил премьер.
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Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

ТАСС 01:14
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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
32CARS.ru 03:28
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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
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В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире

В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.
РИА Новости 03:40
Происшествия

Опубликовано видео жесткой посадки из салона самолета UTair в Коми

В Росавиации сообщили, что самолет совершил жесткую посадку из-за проблем с шасси.
RuNews24.ru вчера в 07:51
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Момент смертельного ДТП на Кутузовском проспекте попал на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 01:55
Экономика

РЖД решили ускорить модернизацию БАМа и Транссиба

Из-за падения спроса на уголь в Европе ОАО "РЖД" решило ускорить модернизацию "восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали" пишет РБК со ссылкой на подготовленный план работ.
Интерфакс 02:53
Авто

Названы конкуренты Kia Seltos в России

Как сообщает NJCar.ru со ссылкой на представителей группы компаний «Прагматика», главными конкурентами новинки можно считать Hyundai Creta и Skoda Karoq, при этом отмечается, что у Kia есть преимущество – у новой модели более вместительный багажник, в сравнении – на 66 литров больше, чем у Creta и на 104 литра больше, чем у упомянутой Karoq.
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Происшествия

В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Маршрутный автобус столкнулся с автоцистерной в Тульской области, пострадали семь человек, сообщает в понедельник управление МВД по региону.
РИА Новости 03:57
Политика

«Новая газета» и расследователь Денис Коротков подали в суд на РИА ФАН

«Новая газета» и журналист-расследователь Денис Коротков подали иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении РИА «Федеральное агентство новостей», относящееся к структурам Евгения Пригожина.
МР7.ру 02:37
Происшествия

Силовики проводят обыски в институте Сибирского отделения РАН

В институте Сибирского отделения РАН проходят обыски.
REGNUM 03:17
Происшествия

Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»

РБК 04:00
Происшествия

Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой

Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Lenta.ru 03:05
Авто

Появились изображения нового Volkswagen Polo для России

На основании известной информации и официальных изображений дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовил рендеры.
Tvoe-avto.com вчера в 08:04
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
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Общество

Названы регионы-лидеры по доступности бензина в России

Жители Крайнего Севера и Москвы могут больше всего позволить себе бензин при учитывании их средней зарплаты. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:02
Происшествия

Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.
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Киев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США

В декабре 2019-го Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru вчера в 16:32
Политика

Встреча Абэ и Путина может пройти в Москве 9 мая

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 9 мая, при этом вопрос об участии главы японского правительства в торжествах по случаю годовщины Победы прорабатывается.
ТАСС 03:44
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