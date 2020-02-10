Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМагазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без участия банков

Магазины смогут проводить оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) без участия банков. На рынок готовятся выйти платежные агрегаторы из топ-10 — PayMaster, Robokassa, RBK Money, Platron и «Яндекс.Касса», сообщает РБК.
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с чего всё началось

Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков

Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России для приема платежей через QR-код без участия банков. Это станет возможно благодаря платежным агрегаторам, которые выходят на этот рынок.
РБКвчера в 23:00

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