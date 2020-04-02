Экономика
Компания«Пятерочка» и «Магнит» вернут штрафы для поставщиков
Российский ритейлер X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») уведомил своих партнеров о возвращении системы штрафов за недопоставку товаров. Мораторий на штрафы перестанет действовать с 6 апреля, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ритейлера.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
X5 управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». Представитель ритейлера подтвердил «Ведомостям» отмену моратория. По информации одного из поставщиков, подобные письма об отмене моратория на штрафы направляет и «Магнит».Ведомости06:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Общество
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Общество
Джоан Роулинг запустила сайт «Гарри Поттер дома»
Общество
Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки
Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
Политика
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке
55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Общество
В Москве предписали задерживать транспорт нарушителей самоизоляции
Власти Москвы предписали задерживать автомобили нарушителей режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции.
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Экономика
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице
Американская экономика получила мощный удар из-за распространения коронавируса по территории страны.
Спорт
На базе в Новогорске выявлен спортсмен с коронавирусом
Директор универсального тренировочного центра в подмосковном Новогорске Николай Доморацкий сообщил, что у одного из спортсменов, находившихся на базе, выявлен вирус COVID-19.
Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
Общество
РБК: В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
Власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на свои источники.
Общество
Матвиенко объяснила выросший спрос на водку среди россиян
Жители России стали чаще приобретать водку из-за нехватки дезинфицирующих средств на фоне распространения коронавируса.
Энергетика
Новак не исключил дальнейшего снижения цен на нефть
Министер энергетики России Александр Новак заявил, что ведомство не исключает дальнейшего снижения цен на нефть.
Общество
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах
Граждане, индивидуальные предприниматели (ИП), субъекты малого и среднего бизнеса, пострадавшие от коронавируса, получат право на кредитные каникулы согласно закону, 2 апреля одобренному Советом Федерации.
Происшествия
В Кении полиция застрелила 13-летнего мальчика за нарушение карантина
Полиция Кении застрелила 13-летнего мальчика, который играл на балконе и тем самым нарушил введенный из-за коронавируса комендантский час.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции
Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
Финансы
Доллар и евро установят рекорды роста без новой сделки ОПЕК+
Специально для "Российской газеты" Алена Лапицкая, независимый эксперт по личным инвестициям, рассказала, как будет дальше меняться валютный рынок и ждать ли новой сделки по нефти ОПЕК+.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Политика
Не успевшим покинуть шенгенскую зону россиянам продлят визы
Туристы, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать их не будут, заявил в четверг, 2 апреля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости».
Политика
Во Франции обвинили США в перекупке заказанных из Китая масок
Во Франции обвинили США в перекупке заказанных из Китая масок. Об этом заявил глава региона Гранд-Эст Жан Роттнер телеканалу RTL.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» отправился на ремонт и модернизацию
Корабль проекта 22350 движется из Североморска в Северодвинск. Фрегат "Адмирал Горшков" отправился на ремонт и модернизацию.
Происшествия
Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева
Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
Кино
В исторической драме «Маленькие женщины» нашли киноляп
В фильме Греты Гервиг "Маленькие женщины" нашли киноляп.
Общество
Врач рассказал о влиянии алкоголя на заболеваемость коронавирусом
Приём крепкого алкоголя не спасает от заражения коронавирусом, а даже повышает этот риск, сообщил РИА Новости главный врач-инфекционист центрального административного округа Москвы столичного департамента здравоохранения, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев.