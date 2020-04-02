Экономика

КомпанияКомпания«Пятерочка» и «Магнит» вернут штрафы для поставщиков

Российский ритейлер X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») уведомил своих партнеров о возвращении системы штрафов за недопоставку товаров. Мораторий на штрафы перестанет действовать с 6 апреля, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ритейлера.
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Крупнейшие сети магазинов вернули штрафы для поставщиков

X5 управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». Представитель ритейлера подтвердил «Ведомостям» отмену моратория. По информации одного из поставщиков, подобные письма об отмене моратория на штрафы направляет и «Магнит».
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