Оборот российских кинотеатров упал на 95%

В Москве чаще покупают билеты непосредственно в кинотеатре – объем покупок нынешнего года составляет 20% от прошлого, в то время как заказ электронных билетов – только 3%. В регионах ситуация обратная: если оборот в рамках POS-эквайринга упал на 95%, то покупка билетов онлайн выросла в три раза по объему и в шесть раз – по числу транзакций.