Магазины в России стали ориентироваться на бедных
Ритейлеры в России не верят в планы правительства по восстановлению доходов населения в этом году после их резкого падения, потому они решили сделать ставку на бедных покупателей. К таким выводам пришли специалисты в ходе исследования, проведенного компанией INFOLine, пишет Bloomberg.В источнике
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