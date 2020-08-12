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Суть событий
Суть событий

Магазины в России стали ориентироваться на бедных

Ритейлеры в России не верят в планы правительства по восстановлению доходов населения в этом году после их резкого падения, потому они решили сделать ставку на бедных покупателей. К таким выводам пришли специалисты в ходе исследования, проведенного компанией INFOLine, пишет Bloomberg.В источнике
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Моллы.Ru

В России становится больше ультрадешёвых магазинов

Моллы.Ru03:47
Суть событий

Магазины в России стали ориентироваться на бедных

Суть событийвчера в 14:00
Anews

Российские магазины сделают ставку на бедных

Anewsвчера в 14:31
DP.RU

Ресурсы на экологические программы остались только у крупного ретейла

DP.RU03:00
Бизнес-новости в Кирове

Российские ретейлеры будут ориентироваться на небогатых покупателей

Бизнес-новости в Кировевчера в 13:58
Inc. Russia

Bloomberg: ретейлеры перестали верить планам Путина по возрождению среднего класса

Inc. Russiaвчера в 10:52

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
26

Адвокат заявил о пытках в отношении политтехнолога Шклярова в минском СИЗО

«Сегодня посадили на пять часов полностью голым в «стакан», то есть узкую комнату, где нельзя сесть», — написал у себя в Telegram-канале экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, ссылаясь на слова адвоката Шклярова.
Говорит Москва03:55
3

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
27

Оборот российских кинотеатров упал на 95%

В Москве чаще покупают билеты непосредственно в кинотеатре – объем покупок нынешнего года составляет 20% от прошлого, в то время как заказ электронных билетов – только 3%. В регионах ситуация обратная: если оборот в рамках POS-эквайринга упал на 95%, то покупка билетов онлайн выросла в три раза по объему и в шесть раз – по числу транзакций.
Интерфакс02:58
2

«Мегафон» запустил услугу «Мобильный ID»

На процесс регистрации или авторизации на сайтах с помощью «Мобильного ID» уходит несколько секунд – нужно всего лишь ввести свой номер телефона и подтвердить вход посредством push-уведомления.
Evo-rus.comвчера в 07:32
7

В России создали энергонезависимую память нового поколения

О запуске производства в Москве энергонезависимой резисторной памяти, на базе которой планируют создать чип радиочастотной идентификации, сообщила принадлежащая «Роснано» компания «Крокус наноэлектроника».
Новый Век04:06
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Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки

Премьер-министр Михаил Мишустин в сопровождении членов правительства в четверг, 12 августа, прибыл на Чукотку, где намерен посетить ряд социальных и производственных объектов и провести совещание с главой региона.
Коммерсантъ23:55
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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Банк России выпустил мобильное приложение «ЦБ онлайн»

Банк России выпустил мобильное приложение "ЦБ онлайн", через которое потребители могут задавать регулятору вопросы о финансовых продуктах и услугах и оперативно получать ответы по наиболее часто встречающимся проблемам, а также проверить информацию о финансовой организации, узнать, какие услуги она оказывает, и найти на карте ее ближайший офис.
Российская газета04:13