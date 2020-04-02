Торговые сети готовят собственные списки продуктов первой необходимости в сложившейся ситуации. Предполагается, что без торговой наценки будут продаваться товары категории «первая цена», традиционно самые дешевые в ассортименте продуктовых магазинов.

«Магнит» и «Пятерочка» начнут продавать продукты без наценки

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Общество Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время карантина Жители Москвы смогут передвигаться на личном транспорте или такси в случае острой необходимости, однако полиция имеет право их остановить для уточнения цели поездки.

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Армия и оружие Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

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