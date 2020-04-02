Коронавирус
Моллы.Ru«Магнит» и «Пятерочка» начнут продавать продукты без наценки
Торговые сети готовят собственные списки продуктов первой необходимости в сложившейся ситуации. Предполагается, что без торговой наценки будут продаваться товары категории «первая цена», традиционно самые дешевые в ассортименте продуктовых магазинов.
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Владелец «Пятерочек» и «Магнит» уберут наценку на социально значимые товары
Rambler News Service08:56
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 18:53, Ашберн
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