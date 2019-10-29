Экономика
РБК«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж
Для сравнения: выручка конкурента — X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") — в сопоставимый период выросла на 12,8%, до 420,7 млрд руб. "В августе мы видели не очень хорошие результаты продаж из-за плохой погоды, в сентябре ситуация улучшилась, но этого было недостаточно, чтобы повлиять на итог всего квартала", — пояснил РБК гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг.
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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг компании Магнит на уровне ruАA- и отозвал его
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Взгляд.ру вчера в 12:31
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Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
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News.ru вчера в 08:16
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В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
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В челябинском Златоусте от голода умер девятимесячный ребёнок, оставленный дома один.
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Национальная служба новостей 02:20
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«Аллегро» из Петербурга в Хельсинки встал на границе
Как ранее писала «Мойка78», два автобуса выделили для развозки пассажиров опоздавшего поезда «Аллегро», прибывшего из Хельсинки в Петербург.
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