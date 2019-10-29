Экономика
РБК«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж
Чистая розничная выручка второго по обороту ретейлера — "Магнита" — в июле — сентябре выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 333 млрд руб. Это следует из опубликованных операционных и неаудированных финансовых результатов по МСФО.
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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг компании Магнит на уровне ruАA- и отозвал его
Коммерсантъ Краснодарвчера в 09:15
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Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
ТАСС 27 октября в 18:07
Армия и оружие
Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами вблизи Крыма
Тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с Крымом.
RT на русском 08:17
Происшествия
Поезда «Аллегро» между Россией и Финляндией следуют с задержкой
Скоростной состав из Петербурга в Хельсинки остановился на границе — железная дорога на территории Финляндии обесточена.
Телеканал Санкт-Петербург 04:19
Политика
Прилепин объяснил решение создать политическое движение
Писатель Захар Прилепин объявил о создании движения «За правду» и не исключил своего выдвижения на выборах в Госдуму в 2021 году.
РБК 08:21
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Энергетика
«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
Интерфакс 06:24
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Спорт
Ласицкене и Сидорова разделят подаренные 10 млн на всех участников ЧМ
Легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова приняли решение разделить подаренные им Федерацией бокса России 10 миллионов рублей на всех российских участников ЧМ по легкой атлетике.
Российская газета 05:54
Шоу-бизнес
Боярский прокомментировал сообщения о своём самочувствии на съёмках
Актёр Михаил Боярский в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о том, что ему якобы стало плохо на съёмках фильма «Гардемарины-4» в Севастополе.
RT на русском вчера в 08:24
Футбол
Роналду расстроила игра «Локомотива»
Игра «Локомотива», припарковавшего автобус в матче против «Ювентуса» в Лиге чемпионов, не понравилась форварду итальянской команды Криштиану Роналду, сообщает France Football.
ProstoProSport 06:20
Политика
В Конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»
Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
РБК 08:09
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Политика
В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, Украина и Евросоюз хотят достичь договорённостей по газовому вопросу.
RT на русском 06:16
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в «Фабрике»
Жена российского юмориста Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук заменила Сашу Савельеву в группе "Фабрика".
Piter.tv 05:03
Общество
Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей
Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова, выступившие истцами, требовали взыскать с ответчика около 1,1 млрд рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды, передает НСН.
Известия 08:19
Экономика
ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Центробанк и Министерство финансов России представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
RT на русском 05:11
Политика
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
Комсомольская правда 04:36
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 06:28
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском 27 октября в 23:15
Футбол
Быстров назвал лучшего футболиста и тренера, с которыми работал
Бывший российский футболист Владимир Быстров назвал имена лучшего футболиста и тренера, с которыми ему довелось поработать.
Soccer.ru 04:09
Происшествия
Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге
RT на русском 04:53
Общество
Болельщицы показали грудь на бейсбольном матче и поплатились
Две болельщицы показали грудь во время матча финальной серии Главной лиги бейсбола (MLB) между «Хьюстон Астрос» и «Вашингтон Нэшионалс» и были наказаны.
Lenta.ru 00:45
Политика
Украина и ЛНР начали отвод сил в Золотом
Известия 06:52
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Армия и оружие
Стрелков заявил о сотнях ополченцев ДНР, погибших в Сирии
В ответ на реплику экс-главы Минобороны ДНР ведущий программы заявил, что Стрелков, выступая с такими резкими заявлениями, должен предоставить списки погибших.
URA.Ru вчера в 16:13
Авто
Назвали самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Самым многочисленным SUV в России является отечественная LADA 4x4, которой владеют 1,2 миллиона человек.
Новые автомобили вчера в 06:03
Общество
Законопроект о покупке автомобиля за маткапитал внесен в Госдуму
Законопроект о возможности использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.
REGNUM 05:38