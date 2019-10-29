Экономика
РБК«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж
Чистая розничная выручка второго по обороту ретейлера — "Магнита" — в июле — сентябре выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 333 млрд руб. Это следует из опубликованных операционных и неаудированных финансовых результатов по МСФО.
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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг компании Магнит на уровне ruАA- и отозвал его
Коммерсантъ Краснодарвчера в 09:15
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Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Армия и оружие
Минобороны опровергло обстрел российского военного патруля в Сирии
Российский военный патруль в Сирии не попадал под обстрел, сообщил «Ведомостям» представитель входящего в Минобороны Центра по примирению враждующих сторон.
Спорт
Помните Марию Комиссарову, сломавшую позвоночник в Сочи? Она родила двоих, судится с врачом и верит, что встанет на ноги
Научилась радоваться каждому дню, переехала в Испанию, вышла замуж на Тенерифе, в августе родила уже второго ребенка, ведет популярный блог в инстаграме, а главное – все еще верит, что однажды встанет и пойдет.
Политика
В Одессу прибыли четыре корабля НАТО
Ранее альянс сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 октября посетит Одессу, в порт которой совершит заход постоянная противоминная группа в составе четырех кораблей.
Политика
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, предположительно, борющейся с тяжелой болезнью, опубликовала жизнерадостный снимок в Сети.
Футбол
Семак ответил по поводу выхода на поле Дзюбы в матче с «Томью»
Сегодня главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак ответил на вопрос по поводу отдыха нападающего Артема Дзюбы.
Спорт
Мария Ласицкене подарила своему наставнику автомобиль
Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова получили сертификаты по 5 миллионов рублей и автомобили.
Экономика
Forbes составил топ-20 российских застройщиков
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Наука
Открыто новое полезное свойство кофе
Регулярное употребление кофе вызывает изменения микрофлоры кишечника, что в конечном итоге приводит к снижению риска появления ряда заболеваний, выяснили ученые из Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне.
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Космос
Замечена новая рентгеновская вспышка со стороны близлежащей галактики
Астрономы из Института внеземной физики Общества Макса Планка, Германия, наблюдали новую вспышку со стороны источника SSS1, сверхмягкого рентгеновского источника, демонстрирующего время от времени яркие вспышки, который расположен в близлежащей галактике NGC 300.
Хоккей
Малкин признал наличие паспорта США
Политика
МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире «Громадське ТБ» заявил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в «нормандском формате».
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
Общество
Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля
Происшествия
В Петербург доставили женщину, впавшую в кому в Турции
Напомним, петербурженка вместе с малолетней дочкой и матерью отправилась в отпуск в Турцию.
Футбол
«В игре „Спартака“ уже нет обреченности». Сергей Балахнин – о предстоящем матче Кубка России с «Ростовом»
Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 31 октября и начнется в 19:30 мск.
Общество
Число моногородов в России могут сократить почти вдвое
В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
Недвижимость
Минфин исправит расчёт налога по кадастровой стоимости
Новый законопроект вводит закрытый перечень объектов, с которых бизнес будет платить налог по кадастровой стоимости.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Хоккей
Хоккейный клуб «Спартак» расторг контракт с Кутузовым
Московский "Спартак" разорвал соглашение с чемпионом мира 2014 года защитником Александром Кутузовым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.