Экономика
Retailer.ruЧистая прибыль «Магнита» в третьем квартале сократилась вдвое
Сопоставимые продажи сократились на 0,7% на фоне роста среднего чека на 2,8% и снижения трафика на 3,4%. За квартал «Магнит» открыл 613 магазинов (276 у дома, 1 супермаркет и 336 дрогери), доведя их общее количество к 30 сентября 2019 года до 20 497.
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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг компании Магнит на уровне ruАA- и отозвал его
Коммерсантъ Краснодарвчера в 09:15
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Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
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Политика
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Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
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