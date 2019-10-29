Экономика

РБКРБК«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж

Чистая розничная выручка второго по обороту ретейлера — "Магнита" — в июле — сентябре выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 333 млрд руб. Это следует из опубликованных операционных и неаудированных финансовых результатов по МСФО.
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«Магнит» пока еще отстает от X5 Retail Group по объему и темпам роста выручки

Finam.Ru05:00

«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж

РБК03:06

Распродажа непопулярных товаров уронила маржу «Магнита»

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Показатели рентабельности для «Магнита» важнее темпов роста

ПРАЙМ05:04

«Магнит» в III квартале увеличил выручку на 10,5%, снизил чистую прибыль на 57,3%

Milknews.ru03:44
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