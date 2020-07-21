Общество
Моллы.Ru«Магнит» объявил о создании новой продуктовой сети
Пилотные торговые точки получат название «Моя цена», а ассортимент в них будет создаваться на основе из самых доступных продуктов, а также товаров, выпущенных под собственным брендом (порядка 18%).
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Происшествия
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
В центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
Политика
Путин направил Зиничева в Свердловскую область, где введен режим ЧС
Глава МЧС Евгений Зиничев по поручению президента РФ Владимира Путина вылетает в Свердловскую область, где из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 05:31
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС вчера в 11:24
Общество
Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики
Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
Вести.Ru 00:30
Игры
Для консоли Xbox Series X создадут несколько эксклюзивных игр
Ранее в сети появилась информация о том, что переход с Xbox One на Xbox Series X будет плавным, поскольку разработчики игр будут выпускать свои продукты сразу для двух версий консоли.
Goroday.ru вчера в 17:23
Футбол
«Спартак» обратился в судейский комитет РФС после игры с «Зенитом»
Напомним, что "Зенит" на своем поле оказался сильнее "Спартака" в полуфинале Кубка России со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.
Вести.Ru вчера в 11:01
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости вчера в 09:01
Игры
Фанат показал PlayStation 5, стилизованную под игру Mortal Kombat
REGNUM 19 июля в 15:07
Авто
В России запретят устанавливать на автомобили подержанные запчасти
В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию.
Live24 05:20
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Общество
Около 15% арендных квартир в Москве выставлено на продажу
В арендной экспозиции около 15% квартир в Москве одновременно выставлены на продажу.
РБК 04:29
Футбол
«Динамо» может купить Фомина у «Уфы» за 4,5 млн евро
«Динамо» может купить Фомина за 3,5-4,5 млн евро. 23-летний хавбек провел в составе «Уфы» в нынешнем сезоне РПЛ 27 игр.
ProstoProSport 05:36
Политика
В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ в Европу через Балтийское море из России.
Вести.Ru 05:11
Шоу-бизнес
Джиган поправился до 110 килограммов после воссоединения с Самойловой
Через несколько дней после рождения долгожданного сына Давида Джиган «ушел в отрыв».
Слово и Дело вчера в 03:01
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1
В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1.
Piter.tv 19 июля в 03:45
Футбол
«Стамбул Башакшехир» впервые стал чемпионом Турции по футболу
Стамбул, Турция, 21 июля 2020, 08:37 — REGNUM Футбольный клуб «Стамбул Башакшехир» впервые в своей истории стал чемпионом Турции.
REGNUM 01:37
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
Известия 00:25
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
ТАСС вчера в 16:43
Общество
Абхазия назвала условие приема российских туристов
В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58
Общество
В отношении уволенного Путиным генерала начали проверку
В Москве в отношении бывшего зампреда Следственного комитета России (СКР) — начальника главного военного следственного управления Александра Сорочкина, уволенного президентом России Владимиром Путиным, проводится проверка.
Lenta.ru 03:24
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» вошёл в состав ВМФ
«Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота», — цитирует РИА Новости Дыгало.
RT на русском 05:00
Музыка
Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру вчера в 13:44
Религия
Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери
День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
Общество
В Краснодаре из-за ливня затруднено движение трамваев и троллейбусов
Движение общественного транспорта затруднено в Краснодаре из-за начавшегося рано утром ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
ТАСС 02:38