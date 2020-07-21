Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Магнит» открыл несколько пробных дискаунтеров

Ритейлер "Магнит" открыл в Самаре, Камышине и под Ульяновском три пилотных дискаунтера "Моя цена", сообщил РБК президент и гендиректор компании Ян Дюннинг. Их название совпадает с названием одной из линеек собственной торговой марки "Магнита".
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«Магнит» открыл в Самаре тестовый магазин-дискаунтер «Моя цена»

КП - Самара06:00

«Магнит» запускает новую сеть дешевых магазинов: что там будут продавать

КТВ-Луч04:24

«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»

Коммерсантъвчера в 19:37

«Магнит» запустит новую сеть магазинов «Моя цена»

Эхо Москвывчера в 22:08

«Магнит» запустит новую сеть магазинов-дискаунтеров «Моя цена»

Ведомостивчера в 19:59

«Магнит» открыл несколько пробных дискаунтеров

Интерфакс03:20

«Магнит» запустит новую сеть магазинов

РБКвчера в 17:00
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Общество

Путин направил Зиничева в Свердловскую область, где введен режим ЧС

ТАСС 05:31
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
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Происшествия

В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
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Общество

В Краснодаре из-за ливня затруднено движение трамваев и троллейбусов

Движение общественного транспорта затруднено в Краснодаре из-за начавшегося рано утром ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
ТАСС 02:38
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Общество

Петербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни

Санкт-Петербург стал лидером рейтинга городов по уровню жизни. Места распределяло принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:24
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
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Политика

Жители Хабаровска раскритиковали врио губернатора в Instagram

Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края.
Компания 01:30
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве, трагедия произошла в субботу, 18 июля.
Время Пресс 18 июля в 09:25
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Политика

Британский доклад о «российском вмешательстве» опубликуют 21 июля

Комитет парламента Великобритании по разведке опубликует доклад о "российском вмешательстве" в британскую политику 21 июля в 10.30 (12.30 мск), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:25
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Шоу-бизнес

Николай Басков публично оскорбил Настю Ивлееву

Программа называется «ЗБС — звезды, бабки, ставки», и первым ее гостем стал Николай Басков, с которым Ивлеева знакома уже не первый год.
Вокруг ТВ 02:31
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Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
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Политика

Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Украинские СМИ предположили, что Путин и Зеленский могут провести тайную встречу.
РИА Новости 04:20
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Авто

Toyota представила новый логотип

Японская марка Toyota официально представила новый логотип бренда. Компания вслед за Volkswagen, BMW и Nissan упростила графику эмблемы.
Somanyhorses 05:35
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
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Происшествия

В Москве составили протоколы на участников танцев на МКАД

Газета.Ru 02:22
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Религия

Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери

День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
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Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,87% и достигала $44,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:38 мск.
ТАСС 04:59
Здоровье

На Среднем Урале обнаружено ещё 234 носителя коронавируса

REGNUM вчера в 04:13
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Происшествия

В отношении начальника уголовного розыска в Батайске возбудили дело

Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено в отношении начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Батайску Ростовской области.
ТАСС 02:43
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Происшествия

Двоих жителей Охи подозревают в совершении действий сексуального характера над молодым человеком

С угрозой применения насилия к молодому человеку совершили в отношении него иные действия сексуального характера.
АСТВ 04:21
Армия и оружие

Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии

Российская газета 03:34
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Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Гигантский астероид приблизится к Земле 29 ноября, сообщили в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) NASA, который проводит наблюдения за потенциально опасными для планеты небесными телами.
Известия 05:29
Футбол

«Реал» заявил о желании предложить Зидану бессрочный контракт

Журналист OK Diario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones огласил информацию о том, что глава королевского клуба готов предложить французскому специалисту бессрочный контракт, так как видит в нем своего Алекса Фергюсона.
ProstoProSport 05:01
Происшествия

На Сахалине пропала мать убитой восьмилетней девочки

Rambler News Service 06:01
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
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Технологии

В GOG Galaxy 2.0 появилась официальная интеграция с Epic Games Store

CyberSport.ru вчера в 13:33
Гаджеты

На iPhone SE пришлось 19% продаж всех смартфонов Apple во втором квартале

Напомним, продажи iPhone SE только начались в этом квартале.
iXBT.com 03:04
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Как работают Яндекс.Новости?
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