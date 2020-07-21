Общество
Интерфакс«Магнит» открыл несколько пробных дискаунтеров
Ритейлер "Магнит" открыл в Самаре, Камышине и под Ульяновском три пилотных дискаунтера "Моя цена", сообщил РБК президент и гендиректор компании Ян Дюннинг. Их название совпадает с названием одной из линеек собственной торговой марки "Магнита".
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Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Происшествия
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
Общество
В Краснодаре из-за ливня затруднено движение трамваев и троллейбусов
Движение общественного транспорта затруднено в Краснодаре из-за начавшегося рано утром ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
ТАСС 02:38
Общество
Петербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни
Санкт-Петербург стал лидером рейтинга городов по уровню жизни. Места распределяло принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:24
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Политика
Жители Хабаровска раскритиковали врио губернатора в Instagram
Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края.
Компания 01:30
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве, трагедия произошла в субботу, 18 июля.
Время Пресс 18 июля в 09:25
Политика
Британский доклад о «российском вмешательстве» опубликуют 21 июля
Комитет парламента Великобритании по разведке опубликует доклад о "российском вмешательстве" в британскую политику 21 июля в 10.30 (12.30 мск), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Николай Басков публично оскорбил Настю Ивлееву
Программа называется «ЗБС — звезды, бабки, ставки», и первым ее гостем стал Николай Басков, с которым Ивлеева знакома уже не первый год.
Вокруг ТВ 02:31
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Политика
Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Украинские СМИ предположили, что Путин и Зеленский могут провести тайную встречу.
РИА Новости 04:20
Авто
Toyota представила новый логотип
Японская марка Toyota официально представила новый логотип бренда. Компания вслед за Volkswagen, BMW и Nissan упростила графику эмблемы.
Somanyhorses 05:35
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Религия
Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери
День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,87% и достигала $44,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:38 мск.
ТАСС 04:59
Здоровье
На Среднем Урале обнаружено ещё 234 носителя коронавируса
REGNUM вчера в 04:13
Происшествия
В отношении начальника уголовного розыска в Батайске возбудили дело
Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено в отношении начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Батайску Ростовской области.
ТАСС 02:43
Происшествия
Двоих жителей Охи подозревают в совершении действий сексуального характера над молодым человеком
С угрозой применения насилия к молодому человеку совершили в отношении него иные действия сексуального характера.
АСТВ 04:21
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Гигантский астероид приблизится к Земле 29 ноября, сообщили в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) NASA, который проводит наблюдения за потенциально опасными для планеты небесными телами.
Известия 05:29
Футбол
«Реал» заявил о желании предложить Зидану бессрочный контракт
Журналист OK Diario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones огласил информацию о том, что глава королевского клуба готов предложить французскому специалисту бессрочный контракт, так как видит в нем своего Алекса Фергюсона.
ProstoProSport 05:01
Происшествия
На Сахалине пропала мать убитой восьмилетней девочки
Rambler News Service 06:01
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Технологии
В GOG Galaxy 2.0 появилась официальная интеграция с Epic Games Store
CyberSport.ru вчера в 13:33
Гаджеты
На iPhone SE пришлось 19% продаж всех смартфонов Apple во втором квартале
Напомним, продажи iPhone SE только начались в этом квартале.
iXBT.com 03:04