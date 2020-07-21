Общество

Моллы.RuМоллы.Ru«Магнит» объявил о создании новой продуктовой сети

Пилотные торговые точки получат название «Моя цена», а ассортимент в них будет создаваться на основе из самых доступных продуктов, а также товаров, выпущенных под собственным брендом (порядка 18%).
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