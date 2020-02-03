- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.

с чего всё началось

Объясняют это тем, что из-за коронавируса усложнилась логистика. «Магнит» — крупнейший российский ретейлер по числу магазинов. В компании подчеркивают, что помидоры, перец, мандарины, помело и виноград из Китая составляли по итогам прошлого года около 3% от продаж всех овощей и фруктов.

«Магнит» отказался от овощей и фруктов из Китая

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