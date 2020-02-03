Общество

НТВНТВ«Магнит» отказался от овощей и фруктов из Китая

Объясняют это тем, что из-за коронавируса усложнилась логистика. «Магнит» — крупнейший российский ретейлер по числу магазинов. В компании подчеркивают, что помидоры, перец, мандарины, помело и виноград из Китая составляли по итогам прошлого года около 3% от продаж всех овощей и фруктов.
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с чего всё началось

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новостивчера в 05:41

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Ретейлер «Магнит» приостановил поставки овощей и фруктов из Китая из-за коронавируса

ТАССвчера в 06:12

Торговые сети стали отказываться от китайских продуктов

РБКвчера в 15:07

Магазины и рестораны ищут замену китайским продуктам

Ведомостивчера в 13:11

Эксперт объяснил, как «Магнит» может заменить китайские овощи

Телеканал 360°вчера в 18:13

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

Коммерсантъвчера в 06:07

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

RT на русскомвчера в 06:03

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая из-за коронавируса

ПРАЙМвчера в 05:35
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Происшествия

В Красноярске врача оштрафовали на 3 млн руб. за помощь уклонисту

В Красноярском крае заведующего урологическим отделением признали виновным в получении взятки от призывника и оштрафовали на 3 млн руб. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает "РИА Новости".
РБК 01:25
Армия и оружие

Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных

Газета.Ru 01:28
Культура

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 09:44
Политика

Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Российская газета 00:26
Общество

Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Lenta.ru вчера в 11:07
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком

Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.
REGNUM 00:28
Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости вчера в 14:20
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Общество

Российским домохозяйкам предложили выплачивать пособие

В Государственную Думу России внесут на рассмотрение законопроект, предполагающий выплату пособий домохозяйкам.
Gazeta.SPb вчера в 00:25
Политика

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия ограничила въезд иностранцев с территории Китая через воздушные пункты пропуска.
РИА Новости вчера в 16:26
Общество

Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов

В новом КоАП предусмотрят возможность 50-процентной скидки на более чем 1000 составов административных правонарушений.
Российская газета 00:37
Происшествия

Экс-подполковника СК приговорили к 10 годам строгого режима за взятку

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-подполковника Следственного комитета РФ Романа Русакова к 10 годам исправительных колоний строгого режима, сообщила в понедельник, 3 февраля, объединенная пресс-служба городских судов.
Известия вчера в 19:55
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
РИА Новости вчера в 23:57
Футбол

Дерби идей: «Локо» и «Спартак» продолжат эксперименты с составом

После первого тура лидерство захватил «Спартак», обыгравший «Ростов» (2:1). Но впереди у красно-белых столичное дерби против «Локомотива», на данный момент замыкающего квартет участников.
Известия вчера в 16:00
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Гаджеты

Huawei Mate 30 Pro начнут продавать в России

RuNews24.ru вчера в 20:06
Общество

В Макао закроют все казино из-за коронавируса

Власти Макао решили приостановить работу всех казино на две недели из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Reuters.
РБК 00:58
Общество

Умер основатель и президент «Шанинки»

В Москве в ночь на 4 февраля умер основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") социолог Теодор Шанин.
Интерфакс 00:56
Культура

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru вчера в 02:20
Политика

Трамп победил на кокусах республиканцев в Айове

BFM.ru 00:15
Шоу-бизнес

Сати Казанова рассказала о постыдном заболевании и комплексах

iReactor вчера в 21:41
Энергетика

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 03:42
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры

В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
Bimru.ru вчера в 05:32
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru вчера в 10:02
Общество

Коллекторам дадут возможность работать под «цифровыми» псевдонимами

Действующий закон о взыскании (230-ФЗ) обязывает коллекторов, сотрудников банков или микрофинансовых компаний представляться в начале разговора с должниками.
РБК вчера в 22:00
Общество

Появились снимки пораженных коронавирусом легких

Москва 24 вчера в 08:31
Политика

В ДНР обвинили Киев в сокрытии 149 человек

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что Киев не признает задержание 149 человек, связанных с конфликтом на Донбассе.
Московский Комсомолец 00:36
Общество

Первый полет модернизированного Ту-160М продлился более получаса

Первый полет совершил прошедший глубокую модернизацию ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М.
Уралинформбюро 02 февраля в 09:39
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