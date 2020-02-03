Общество
НТВ«Магнит» отказался от овощей и фруктов из Китая
Объясняют это тем, что из-за коронавируса усложнилась логистика. «Магнит» — крупнейший российский ретейлер по числу магазинов. В компании подчеркивают, что помидоры, перец, мандарины, помело и виноград из Китая составляли по итогам прошлого года около 3% от продаж всех овощей и фруктов.
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с чего всё началось
- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.РИА Новостивчера в 05:41
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В Красноярском крае заведующего урологическим отделением признали виновным в получении взятки от призывника и оштрафовали на 3 млн руб. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает "РИА Новости".
Культура
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Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
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Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком
Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
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В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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В Государственную Думу России внесут на рассмотрение законопроект, предполагающий выплату пособий домохозяйкам.
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Россия ограничила въезд иностранцев с территории Китая через воздушные пункты пропуска.
Общество
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов
В новом КоАП предусмотрят возможность 50-процентной скидки на более чем 1000 составов административных правонарушений.
Происшествия
Экс-подполковника СК приговорили к 10 годам строгого режима за взятку
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-подполковника Следственного комитета РФ Романа Русакова к 10 годам исправительных колоний строгого режима, сообщила в понедельник, 3 февраля, объединенная пресс-служба городских судов.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Футбол
Дерби идей: «Локо» и «Спартак» продолжат эксперименты с составом
После первого тура лидерство захватил «Спартак», обыгравший «Ростов» (2:1). Но впереди у красно-белых столичное дерби против «Локомотива», на данный момент замыкающего квартет участников.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro начнут продавать в России
Общество
В Макао закроют все казино из-за коронавируса
Власти Макао решили приостановить работу всех казино на две недели из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Reuters.
Общество
Умер основатель и президент «Шанинки»
В Москве в ночь на 4 февраля умер основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") социолог Теодор Шанин.
Культура
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Шоу-бизнес
Сати Казанова рассказала о постыдном заболевании и комплексах
Энергетика
Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса
Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры
В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
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В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Общество
Коллекторам дадут возможность работать под «цифровыми» псевдонимами
Действующий закон о взыскании (230-ФЗ) обязывает коллекторов, сотрудников банков или микрофинансовых компаний представляться в начале разговора с должниками.
Общество
Появились снимки пораженных коронавирусом легких
Политика
В ДНР обвинили Киев в сокрытии 149 человек
Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что Киев не признает задержание 149 человек, связанных с конфликтом на Донбассе.
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Первый полет модернизированного Ту-160М продлился более получаса
Первый полет совершил прошедший глубокую модернизацию ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М.