Общество
НТВ«Магнит» отказался от овощей и фруктов из Китая
Объясняют это тем, что из-за коронавируса усложнилась логистика. «Магнит» — крупнейший российский ретейлер по числу магазинов. В компании подчеркивают, что помидоры, перец, мандарины, помело и виноград из Китая составляли по итогам прошлого года около 3% от продаж всех овощей и фруктов.
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с чего всё началось
- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.РИА Новостивчера в 05:41
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