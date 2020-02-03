Общество

НТВНТВ«Магнит» отказался от овощей и фруктов из Китая

Объясняют это тем, что из-за коронавируса усложнилась логистика. «Магнит» — крупнейший российский ретейлер по числу магазинов. В компании подчеркивают, что помидоры, перец, мандарины, помело и виноград из Китая составляли по итогам прошлого года около 3% от продаж всех овощей и фруктов.
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с чего всё началось

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новостивчера в 05:41

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Эксперт объяснил, как «Магнит» может заменить китайские овощи

Телеканал 360°вчера в 18:13

Торговые сети стали отказываться от китайских продуктов

РБКвчера в 15:07

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая из-за коронавируса

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ТАССвчера в 06:12

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

Коммерсантъвчера в 06:07

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

RT на русскомвчера в 06:03

Магазины и рестораны ищут замену китайским продуктам

Ведомостивчера в 13:11
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Технологии

Роскачество сравнило качество звука домашних и переносных колонок

«Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.
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Экономика

Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов

Январь оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов.
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Кино

Disney показал первые кадры новых сериалов по вселенной Marvel

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RuNews24.ru вчера в 14:38
Политика

Россия ограничила въезд иностранцев с территории Китая

Россия ограничивает въезд через воздушные пункты иностранных граждан с территории Китая с 4 февраля.
Газета.Ru вчера в 16:47
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru вчера в 10:28
Энергетика

«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе

Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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Происшествия

В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.
REGNUM 00:33
Политика

Зеленский посчитал недостаточной компенсацию Ирана за сбитый Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов в качестве компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.
НТВ 02 февраля в 15:13
Армия и оружие

Мантуров назвал сроки госиспытаний «Курганец-25» и «Бумеранг»

РИА Новости 00:54
Армия и оружие

Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных

Газета.Ru 01:28
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
News.ru 00:22
Общество

МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
RT на русском вчера в 02:12
Энергетика

Спрос на нефть в Китае «обвалился» на 20% из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса на территории КНР привела не только к закрытию заводов по производству электроники, где Apple, Samsung и прочие техногиганты выпускают свои смартфоны, но и к резкому сокращению спроса на нефть.
Live24 вчера в 11:45
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.
Ведомости вчера в 22:34
Здоровье

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике заболевания раком

Около трети случаев рака ассоциированы с отсутствием привычки следовать здоровому образу жизни, а так как риск развития онкологического заболевания есть у каждого человека, то снизить вероятность возникновения серьезных заболеваний помогают регулярные обследования и здоровый образ жизни.
ТАСС 00:54
Здоровье

Врач объяснила, как правильно носить маску для защиты от коронавируса

Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат МГД Ольга Шарапова рассказала "Вечерней Москве", может ли защитить медицинская маска от заражения коронавирусом и что важно учесть при ее использовании.
РИА Новости вчера в 09:59
Политика

Политолог: Зеленский допустил ошибку на встрече с Эрдоганом

Украинский президент Владимир Зеленский допустил ошибку в ходе совместной пресс-конференции с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, считает политолог из «незалежной» Юрий Романенко.
Свободная Пресса вчера в 20:59
Политика

Трамп победил на кокусах республиканцев в Айове

Президент США Дональд Трамп победил на собраниях избирателей — кокусах Республиканской партии в Айове.
BFM.ru 00:15
Здоровье

«Китайская пневмония» уже в России: разорвет ли карантин цепочку заражений, помогут ли антибиотики?

Официальная статистика (а меняется она каждый час) такова: по данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, заражение вирусом в стране заподозрено более чем у 15 тыс. человек, 102 тыс. находятся на обследовании, 171 человека удалось вылечить, 213 человек погибли.
Новая газета 01 февраля в 08:57
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт вчера в 05:31
Политика

К законопроекту об изменениях в Конституции поступило 65 поправок

К президентскому законопроекту об изменениях в Конституции РФ поступило 65 поправок. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Москва 24 вчера в 10:05
Хоккей

Кузнецов хотел залезть на скамейку соперника, чтобы избежать штрафа

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбург Пингвинз" пытался запрыгнуть на скамейку запасных соперника, чтобы избежать штрафа.
РИА Новости 02 февраля в 17:43
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 02 февраля в 06:49
Армия и оружие

«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель

Потенциал российского истребителя Су-35 существенно ограничен в сравнении с более передовыми машинами своего класса.
Военное обозрение 02 февраля в 22:21
Культура

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 09:44
Общество

Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, какие продукты вредят иммунитету человека.
РИА Новости вчера в 20:16
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Авто

Автомобили Toyota научатся определять ошибочный разгон

Алгоритм функционирования система базируется на анализе «больших данных», которые были получены от подключенных авто, в том числе, случаев непреднамеренного ускорения, когда педаль выжата полностью.
CarsWeek.ru вчера в 11:00
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