Общество

ВедомостиВедомости«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании. «Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 0,9% оборота «Магнита» по итогам 2019 г.», – отмечается в сообщении.
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«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости05:41

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«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

Коммерсантъ06:07

«Магнит» приостановил импорт продуктов из Китая из-за коронавируса

Известия06:03

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая из-за коронавируса

ПРАЙМ05:35

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

Ведомости05:57

«Магнит» из-за коронавируса прекратил закупать овощи и фрукты в Китае

РБК05:53

«Магнит» приостановил поставку овощей и фруктов из Китая

Rambler News Service05:53

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

RT на русском06:03
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Политика

МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться

Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
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В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка

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Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей

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В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
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Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
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Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери

В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
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РИА Новости 06:04
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В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции

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Газета.Ru 05:32
Финансы

Курс доллара впервые с декабря превысил 64 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос в понедельник, 3 февраля, до отметки в 64,06 рубля — на 0,23% к уровню закрытия предыдущих торгов.
Известия 06:13
Армия и оружие

Турция проигнорировала совместное патрулирование с РФ в Сирии

3 февраля на севере Сирии в районе пограничного города Кобани должно было состояться совместное российско-турецкое патрулирование местности.
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Культура

Шакира и Дженнифер Лопес зажгли в перерыве матча на Супербоул

В перерыве поединка между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49», который проходил в Майами, Шакира спела для зрителей хиты She Wolf, Empire и I Like It, а Дженнифер Лопес представила песни On The Floor, Jenny From The Block и некоторые другие.
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Успенская обвинила телевизионщиков в похищении больной дочери

Певица Любовь Успенская обвинила телевизионщиков в чуть ли не похищении ее дочери, которая, придя в студию, обвинила мать в рукоприкладстве и психологическом насилии.
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Кино

Disney показала тизер новых сериалов Marvel

News.ru 04:55
Футбол

Зинченко извинился за удаление в матче с «Тоттенхэмом»

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко после матча 25-го тура премьер-лиги с Тоттенхэмом (0:2) на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум опубликовал пост в инстаграме, в котором принес извинения за свое удаление.
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Шоу-бизнес

Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Народные новости вчера в 16:32
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«Газпром» заплатил за транзит через Украину по двойному тарифу

Поскольку в новом транзитном соглашении, вступившем в силу с 1 января, прописан принцип «качай или плати», российская компания фактически заплатила по двойному тарифу за поставленный газ.
Lenta.ru 06:10
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REGNUM 05:27
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала себя в юности

Актриса показала, как она выглядела в 18 лет. Екатерина Климова сообщила, что считала себя некрасивой в том возрасте.
Uznayvse.ru 05:45
Шоу-бизнес

Эмбер Херд призналась, что избила Джонни Деппа

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РЕН ТВ 02:52
Футбол

Игроки «Спартака» на квадроциклах прокатились по пустыне

Футболисты «Спартака» после первого матча на турнире Кубок Париматч Премьер с «Ростовом» (2:1) отправились в пустыню кататься на квадроциклах.
Soccer.ru 06:14
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК вчера в 23:01
Происшествия

Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Известия 06:43
Политика

Россияне поддержали поправки в Конституцию

Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
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Происшествия

Следствие потребовало ареста боксера Кушиташвили

Военное следственное управление Следственного комитета по Москве ходатайствовало об аресте боксера Георгия Кушиташвили по уголовному делу о нападении на сотрудника Росгвардии.
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Общество

Два граничащих с Китаем района Приморья ввели режим ЧС

В двух граничащих с Китаем районах Приморья введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное правительство.
Газета.Ru вчера в 06:51
Происшествия

Задержан угонщик, протаранивший здание МВД Москвы

Полицейские задержали водителя, который врезался в здание ГУ МВД Москвы на Петровке,38.
Российская газета 03:17
Общество

В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение

Минимальное радиоактивное загрязнение зафиксировали на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область), сообщается на сайте института.
РИА Новости 05:52
Космос

Британские ученые приготовили космическую пыль в обычной микроволновке

Planet Today 06:54
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