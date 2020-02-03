Общество

ВедомостиВедомости«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании. «Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 0,9% оборота «Магнита» по итогам 2019 г.», – отмечается в сообщении.
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«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости05:41

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Х5 и «Магнит» начали заменять поставщиков из Китая из-за коронавируса

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«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая из-за коронавируса

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«Магнит» из-за коронавируса прекратил закупать овощи и фрукты в Китае

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Телеканал 360°06:03

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

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ТАСС08:57
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Число жертв обстрела турецких военных в Идлибе увеличилось до восьми

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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
РБК 01:52
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Россия приостановит чартерные рейсы в Китай

«Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ, мы бы хотели остановить 14 числа», — сказала Голикова.
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Музыка

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Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
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Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

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Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
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Срок подачи поправок к Конституции продлён до 14 февраля

В Госдуме продлили до 14 февраля срок подачи поправок к законопроекту об изменении Конституции.
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Макрон назвал Францию проевропейской страной

Франция - не пророссийская или антироссийская, а проевропейская страна, заявил французский президент Эммануэль Макрон во время визита в Польшу, отметив необходимость вести "требовательный диалог" с Москвой.
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В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе

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Газета.Ru 10:14
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Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов

Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
UfacityNews.ru вчера в 14:08
Авто

Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos

Новый компактный кроссовер Kia Seltos появится в салонах официальных российских дилеров 2 марта.
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Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
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Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
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National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР

Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
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В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
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В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
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