Общество
Газета.Ru«Магнит» отказался от закупки овощей и фруктов из Китая
Российский ритейлер "Магнит" остановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за распространения коронавируса нового типа, сообщает РИА "Новости". Поставки прекращены также в связи с усложнением логистики. Утверждается, что это не окажет заметного влияния на стоимость товаров.
Читать в источнике
Оценить137
с чего всё началось
- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.РИА Новости05:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414
Общество
МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров
Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
Здоровье
В Омске превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
За прошедшую неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Омской области вырос на 35%. В Омске эпидпорог уже превышен на 12,5%.
Спорт
Чемпион мира по вольной борьбе Махов попался на допинге
Махов был чемпионом мира в 2007, 2009 и 2010 годах.
Общество
В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
Общество
Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП
В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
Энергетика
Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти
Вспышка коронавируса 2019-nCoV в Китае привела к уменьшению потребления нефти в стране, поэтому необходимо существенно сократить добычу энергоносителя в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка - на этом, по данным издания The Wall Street Journal, настаивают власти Саудовской Аравии.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как избежать заболевания раком
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Политика
Зеленский отклонил предложение Ирана по компенсации за сбитый «Боинг»
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение Ирана по компенсации за сбитый близ Тегерана «Боинг».
Политика
Эрдоган снова заявил, что Турция не признает Крым российским
Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и следит за положением крымских татар, сообщает РИА Новости.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Происшествия
Адвокат боксера Кушиташвили: сотрудник Росгвардии ударился сам
Журналисты РЕН ТВ побеседовали с адвокатом Александром Дегтеревым, представляющим в суде интересы боксера Георгия Кушиташвили, он рассказал свою версию случившегося.
Здоровье
В США мужчину вылечили от коронавируса
Первый случай заболевания новой формой коронавируса, который подтвердили в США, побежден.
Политика
Латвийский актер в борьбе за права Эстонии и Украины оконфузился на российском ТВ
Латвийский актер Андрис Лиелайс в борьбе за права Эстонии и Украины оконфузился на российском ТВ.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в России и СНГ
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко по сборам опередила спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым отечественным фильмом за всю историю кинопроката в России и других странах СНГ.
Общество
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Финансы
Официальный курс евро вырос к рублю
Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
Музыка
«Би-2» в 2021 году выпустит новый альбом
Игры
Возможно, Platinum Games вынесет на Kickstarter порт The Wonderful 101
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Хоккей
Заварухин: Сятери держал нас в игре
Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин подвёл итог игры с "Автомобилистом" (3:2 Б).
Армия и оружие
Россия проинспектирует военный объект в Эстонии
Россия проинспектирует военный объект на территории Эстонии, заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, сообщает ТАСС.
Политика
Кремль оценил вероятность «сверхбыстрого сближения» Белоруссии и США
В Кремле считают развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, однако их «сверхбыстрое сближение» маловероятно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.