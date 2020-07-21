Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Магнит» открыл несколько пробных дискаунтеров

Ритейлер "Магнит" открыл в Самаре, Камышине и под Ульяновском три пилотных дискаунтера "Моя цена", сообщил РБК президент и гендиректор компании Ян Дюннинг. Их название совпадает с названием одной из линеек собственной торговой марки "Магнита".
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Коммерсантъвчера в 19:37

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