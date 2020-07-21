Ритейлер "Магнит" открыл в Самаре, Камышине и под Ульяновском три пилотных дискаунтера "Моя цена", сообщил РБК президент и гендиректор компании Ян Дюннинг. Их название совпадает с названием одной из линеек собственной торговой марки "Магнита".

Футбол Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Происшествия Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС. 36

Здоровье В Пермском крае за сутки выявили 73 случая коронавируса В Пермском крае за прошедшие сутки было выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в Прикамье достигло 5142. 108

Космос Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник Anasis-II.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин в Южном Бутово Московские следователи задержали мужчину, которого подозревают в насилии над семью женщинами, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Здоровье Онколог посоветовала пить воду для здоровья кишечника Употребление большого количества чистой питьевой воды принесет много пользы как кишечнику, так и всему организму в целом, считает врач-онколог Елена Смирнова. 4

Происшествия Ранивший двух человек в Москве курьер службы доставки задержан Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, ранившего двух жителей Москвы из огнестрельного оружия на улице Исаковского, в районе Строгино.

Наука Инженеры впервые разработали не режущийся материал При проведении экспериментов материал не удалось разрезать угловыми шлифовальными машинами, дрелью и водоструйным резаком. 16

Происшествия В подмосковный суд направили дело таксиста-отравителя Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении частного таксиста, который опаивал клиентов и грабил, одна из потерпевших скончалась, сообщает пресс-служба ведомства. 331

Политика Ангела Меркель осталась довольна итогами саммита ЕС Канцлер Германии Ангела Меркель осталась довольна итогами почти пятидневного саммита ЕС.

Авто В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно. 30