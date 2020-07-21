Общество
Интерфакс«Магнит» открыл несколько пробных дискаунтеров
Ритейлер "Магнит" открыл в Самаре, Камышине и под Ульяновском три пилотных дискаунтера "Моя цена", сообщил РБК президент и гендиректор компании Ян Дюннинг. Их название совпадает с названием одной из линеек собственной торговой марки "Магнита".
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Общество
Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ в августе
В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
Общество
В РФПИ назвали число россиян, которых нужно привить от коронавируса
Глава РФПИ Дмитрий Ахтариев в беседе с изданием «Аргументы и факты» назвал количество россиян, которых необходимо вакцинировать от коронавируса.
Общественная служба новостей 02:25
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
Петербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
Москва, 21 июля 2020, 11:04 — REGNUM Российские регионы — лидеры по качеству жизни населения названы рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 04:04
Происшествия
Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке
Вооруженный мужчина взял в заложники около 20 человек в центре украинского Луцка.
Вести.Ru 03:49
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru вчера в 17:42
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 73 случая коронавируса
В Пермском крае за прошедшие сутки было выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в Прикамье достигло 5142.
ВЕТТА 03:45
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Космос
Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник Anasis-II.
Телеканал RTVI вчера в 20:46
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин в Южном Бутово
Московские следователи задержали мужчину, которого подозревают в насилии над семью женщинами, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости 03:58
Авто
«АвтоВАЗ» начал поставлять дилерам Lada Niva
До официальных ДЦ "АвтоВАЗа" добрался внедорожник Niva, который недавно начали выпускать под маркой Lada.
Новые автомобили вчера в 12:14
Политика
Эрдоган посетил превращенный в мечеть собор Святой Софии
Evo-rus.com 04:06
Здоровье
Онколог посоветовала пить воду для здоровья кишечника
Употребление большого количества чистой питьевой воды принесет много пользы как кишечнику, так и всему организму в целом, считает врач-онколог Елена Смирнова.
iReactor 03:24
Общество
От коронавируса в Красноярском крае за сутки умерли 16 человек
Число умерших от коронавируса в Красноярском крае увеличило до 276, за сутки погибших — 16.
Kursk.com 03:49
Происшествия
Ранивший двух человек в Москве курьер службы доставки задержан
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, ранившего двух жителей Москвы из огнестрельного оружия на улице Исаковского, в районе Строгино.
Известия 04:00
Космос
Космонавт рассказал, как пропустил развал СССР, находясь на орбите
News.ru вчера в 12:45
Наука
Инженеры впервые разработали не режущийся материал
При проведении экспериментов материал не удалось разрезать угловыми шлифовальными машинами, дрелью и водоструйным резаком.
Популярная механика 03:10
Происшествия
В подмосковный суд направили дело таксиста-отравителя
Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении частного таксиста, который опаивал клиентов и грабил, одна из потерпевших скончалась, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 03:59
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском вчера в 07:29
Политика
Ангела Меркель осталась довольна итогами саммита ЕС
Канцлер Германии Ангела Меркель осталась довольна итогами почти пятидневного саммита ЕС.
News.ru 01:40
Общество
В России за сутки скончались 153 человека с коронавирусом нового типа
За минувшие сутки в России скончались 153 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция".
Аргументы недели 04:05
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
ТАСС вчера в 05:48
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Авто
В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.
Автоновости дня 01:01
Политика
Как в Хабаровском крае восприняли Дегтярева на посту врио главы
Назначение депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора Хабаровского края говорит о том, что в аресте его однопартийца, экс-главы региона Сергея Фургала отсутствуют политические мотивы.
URA.Ru 02:05
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34