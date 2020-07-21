Общество
Секрет фирмы«Магнит» запустил новую сеть магазинов со сниженными ценами
Ретейлер «Магнит» запустил новую сеть магазинов в формате дискаунтера (то есть со сниженными ценами) под брендом «Моя цена», заявил президент компании Ян Дюннинг.
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Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
Политика
Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК 09:01
Общество
Зеленский заявил, что с захватившим автобус в Луцке идут переговоры
Ситуация в Луцке, где мужчина захватил автобус с заложниками, под контролем, идут переговоры с захватчиком, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
RT на русском 08:23
Происшествия
Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей
РИА Новости 06:52
Политика
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
RT на русском 06:19
Культура
В Сети появился алфавит Старшей речи из сериала Ведьмак
Как утверждает источник, в будущем сезоне ведьмака может сбыться пророчество, которое гласит, что судьба Земли относится к сиротам, ведь они являются хранителями львиного наследника.
Актуальные Новости 02:22
Происшествия
Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
РБК 08:19
Единоборства
Бой между Емельяненко и Исмаиловым пройдёт 24 июля
На этой неделе ожидается долгожданная встреча Емельяненко и Исмаилова.
CT news 06:13
Общество
Работникам старше 40 лет дадут один выходной в году на диспансеризацию
Госдума приняла законопроект о праве работника старше 40 лет на один выходной день в году для прохождения медицинского обследования.
Комсомольская правда 08:18
Армия и оружие
Для самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны
«ОДК ‒ Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК ‒ УМПО») разработает универсальный двигатель для истребителей Сухого четвертого поколения.
Ведомости вчера в 21:21
Общество
Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ
Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля.
РБК 07:04
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры
Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря.
CT news 08:37
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Гаджеты
Microsoft может изменить схему крупных обновлений для Windows 10
По данным источника, начиная с 2021 года, весной будет обновляться только Windows 10X, а осенью — Windows 10.
Игромания.ру 04:11
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Наука
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ToDay News Ufa 00:45
Происшествия
Дворники спасли выпавшую из окна девочку в Подольске
В подмосковном Подольске четырехлетняя девочка едва не выпала из окна на четвертом этаже, пока ее мама спала.
Вести.Ru 07:11
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование
Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
Армия и оружие
Экс-глава СБУ Игорь Смешко предрек Украине судьбу Югославии
Игорь Смешко, в прошлом занимавший должность главы СБУ (Служба безопасности Украины), в эфире канала "Украина 24" прокомментировал возможность военного столкновения России и Украины.
CT news 07:46
Игры
Square Enix уже работает над сиквелом Final Fantasy VII Remake
Глава разработки ремейка Final Fantasy VII Тэцуя Номура заявил, что Square Enix старается ускорить работу над проектом и выпустить его как можно быстрее.
REGNUM 07:34
Общество
Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса
Evo-rus.com 08:18
Технологии
В Великобритании разработали проект 70-местного гибридного самолета
Инженеры британской компании Electric Aviation Group разработали проект 70-местного пассажирского гибридного самолета.
Planet Today 05:33
Политика
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
Газета.Ru 06:07
Спорт
Дональд Трамп: «Для меня игра окончена, когда я вижу стоящих на колене во время гимна США»
Ранее Трамп заявлял, что не будет смотреть матчи сборной страны после того, как федерация разрешила вставать на колено во время гимна.
Sports.ru 08:59
Общество
Обновленная Конституция допускает новое повышение пенсионного возраста
По мнению главы Института свободы Федора Бирюкова, графа об обязанности детей заботиться о родителях может подразумевать потенциальное повышение пенсионного возраста.
Evo-rus.com 08:25