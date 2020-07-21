Общество
Секрет фирмы«Магнит» запустил новую сеть магазинов со сниженными ценами
Ретейлер «Магнит» запустил новых сеть магазинов в формате дискаунтера (то есть со сниженными ценами) под брендом «Моя цена», заявил президент компании Ян Дюннинг.
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Общество
Полиция завела дело о захвате заложников в автобусе в Луцке
Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в Луцке.
ТАСС 05:06
Гаджеты
Microsoft выпустит Windows 10X в 2021 году
Представители компании уточнили, что операционная система не появится ранее следующей весны.
Evo-rus.com 01:29
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина подала иск к Алибасову из-за квартиры в Новой Москве
iReactor вчера в 13:30
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла.
Хайтек+ 05:34
Общество
Власти Абхазии хотят открыть страну для российских туристов
Власти Абхазии должны открыть границу для россиян, заявил министр туризма республики Теймураз Хишба.
Вечерняя Казань 05:58
Происшествия
Полиция Киева обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке
Полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства на Минском рынке в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
RT на русском 07:28
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada
"АвтоВАЗ" начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada, цены начинаются от 726 тысяч рублей, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 05:37
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:02
Энергетика
«Газпром нефть» и Shell совместно займутся разработкой месторождений
Москва, 21 июля 2020, 11:09 — REGNUM Соглашение о создании совместного предприятия по разработке месторождения на полуострове Гыдан подписали представители компании «Газпром нефть» и концерна Shell, сообщили в пресс-службе российской компании.
REGNUM 04:09
Здоровье
В Приамурье умер еще один медработник с коронавирусом
РИА Новости 02:49
Футбол
Градский обвинил питерский «Зенит» в нечестной игре
Известный музыкант и фанат "Спартака" Александр Градский считает, что "Зенит" победил красно-белых в полуфинале Кубка РФ нечестным путем, утверждает Sроrтвох.
ProstoProSport 06:38
Футбол
«Рубин» и «Динамо» предложили контракт Кокорину
Зарубежные команды в подписании Кокорина не заинтересованы.
Sport.ru 07:14
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Lenta.ru 06:51
Политика
В Канаде начали критиковать украинцев за нацистские памятники
Evo-rus.com 04:01
Культура
Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000
Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.
Чемпионат 06:56
Игры
Разработка второго эпизода ремейка Final Fantasy VII наконец вошла в полномасштабную фазу
Как признались Номура с Китасе, разработка вошла в полномасштабную фазу.
3DNews 04:56
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
В Испании начнут отчуждать пустующие квартиры
Выяснилось, что около 90 процентов сделок по приобретению элитного жилья в Испании в 2019 году были заключены уроженцами других стран.
Наша версия вчера в 03:04
Политика
Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал».
Lenta.ru 06:23
Экономика
Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов и пророков
Историк Сергей Поддубный сделал неожиданное заявление. По его мнению, боги и пророки впервые появились на Украине.
Телеканал 360° 03:05
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Гаджеты
Xiaomi обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12 в августе
Xiaomi раскрыла модели смартфонов, которые получат международную стабильную версию MIUI 12 уже в августе.
MobiDevices 06:40
Игры
Obsidian тизерит возможное DLC для The Outer Worlds
Cyber.sports.ru 03:50