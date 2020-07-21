Общество

Секрет фирмыСекрет фирмы«Магнит» запустил новую сеть магазинов со сниженными ценами

Ретейлер «Магнит» запустил новых сеть магазинов в формате дискаунтера (то есть со сниженными ценами) под брендом «Моя цена», заявил президент компании Ян Дюннинг.
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