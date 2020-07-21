Вернулись ли потребители к обычному режиму покупок после снятия большинства ограничений, как ретейл работал с государством и о новых некарантинных проектах в интервью РБК рассказал президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг.

с чего всё началось

«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг. Были переформатированы по одному магазину формата «у дома» в Самаре, Камышине Волгоградской области и в поселке Старая Кулатка Ульяновской области.

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