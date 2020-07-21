Общество
Коммерсантъ«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг. Были переформатированы по одному магазину формата «у дома» в Самаре, Камышине Волгоградской области и в поселке Старая Кулатка Ульяновской области.
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с чего всё началось
Вернулись ли потребители к обычному режиму покупок после снятия большинства ограничений, как ретейл работал с государством и о новых некарантинных проектах в интервью РБК рассказал президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг.РБКвчера в 17:00
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Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35
Транспорт
Названа стоимость проезда по платной трассе М-12 Москва–Казань
Глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что стоимость проезда по трассе М-12 Москва–Казань составит около 1600 рублей.
Известия вчера в 23:58
Армия и оружие
Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»
Минобороны заказало компании «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК-УМПО») универсальный двигатель, который можно было бы установить на истребители «Су» поколений 4+ и 4++.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова.
BFM.ru вчера в 09:07
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
ТАСС вчера в 09:18
Футбол
Юран во вторник объявит «Химкам» об участии в РПЛ
Наставник «Химок» Сергей Юран продолжает утверждать, что его команда заявится на чемпионат России в Премьер-лиге, при том, что руководители клуба и Московской области до сих пор не имеют четкой позиции на сей счет и чаще говорят о том, чтобы остаться в ФНЛ.
Евро-футбол.ру вчера в 15:40
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А
"Ювентус" дома одержал победу над "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:48
Происшествия
В Заводском районе пожилой саратовец застрелил соседа. Возбуждено дело
В Заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Взгляд-инфо 00:49
Общество
Уральцы смогут получить по 5000 рублей за отдых в России
Инициатива предполагает выплату в размере 5 000 рублей за каждые потраченные 25 000.
Екатеринбург Онлайн 00:38
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 19 июля в 06:16
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
Экономика сегодня вчера в 11:36
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM 01:17
Авто
Honda прекращает производство модели Civic в кузове купе
Уже в этом году компания Honda полностью прекратит выпуск модели Civic в кузове купе.
Тарантас Ньюс 01:15
Общество
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 09:31
Экономика
Реальные располагаемые доходы граждан РФ с начала года упали на 4%
Москва, 18 июля 2020, 08:22 — REGNUM Реальные располагаемые доходы граждан России за три месяца упали на 8%, при этом еще в начале 2020 года они чуть-чуть росли.
REGNUM 18 июля в 01:22
Экономика
Россиянам до 15 августа начислят новую выплату 15 тысяч рублей
Граждане РФ, учредители предприятий малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций, могут получить субсидию в размере более 15 тысяч рублей до 15 августа.
iReactor 19 июля в 21:47
Политика
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Известия 00:20
Политика
Силуанов: имидж России не пострадал от обвинений в хакерских атаках
Напомним, Россию в хакерских атаках обвиняют США, Германия и другие страны.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Экономика
В Qiwi сообщили о возвращении денежных переводов к докризисным уровням
«В июне рынок денежных переводов восстановился после спада, вызванного пандемией, возвратившись к докризисным показателям», — сообщил руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров.
РБК вчера в 18:55
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
На Украине из памятника Ленину сделали болгарина
Известия вчера в 23:48
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России.
Piter.tv 18 июля в 07:05
Общество
Звезда Голливуда Стивен Сигал посетил Бурятию
Звезда Голливуда Стивен Сигал приехал в Улан-Удэ и сразу же отправился на площадь Советов.
Дни24 00:41
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com вчера в 08:46
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
Газета.Ru вчера в 16:18