Экономика
Коммерсантъ«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг. Были переформатированы по одному магазину формата «у дома» в Самаре, Камышине Волгоградской области и в поселке Старая Кулатка Ульяновской области.
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Экономика
Власти Кемеровской области просят РЖД увеличить скидку на вывоз угля
Власти Кемеровской области просят РЖД увеличить скидку на вывоз угля с 12,8% до 50% на время модернизации Восточного полигона, куда входит БАМ и Трассиб, рассказал глава региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 20:15
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 18:02
Культура
Актеры Сергей Бурунов и Данила Козловский вернут зрителей в кинотеатры
Кинотеатры, дистрибьюторы и СМИ запустили совместную рекламную акцию, которая должна помочь вернуть вернуть зрителей в кинотеатры после пяти месяцев ограничений в работе в связи с пандемией коронавируса.
iReactor 14:09
Общество
Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев
О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
Происшествия
В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек
Чита, 20 июля 2020, 17:41 — REGNUM Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы.
REGNUM 10:41
Общество
Пригожин перевел Навальному 1 млн рублей для ФБК
По словам Навального, структуры Пригожина подали на ФБК, Любовь Соболь и на него самого в суд, требуя в общей сложности 88 млн рублей.
Московский Комсомолец 11:39
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Космос
Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца
Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды.
REGNUM 18 июля в 08:20
Футбол
Месси в рекордный седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Sport.ru вчера в 19:00
Общество
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ 15:03
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
Технологии
Илон Маск назвал преимущества чипирования
О подробностях мозгового импланта Neuralink в своем Twitter рассказал американский изобретатель и предприниматель Илон Маск.
URA.Ru 16:38
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Футбол
«Локомотив» заинтересован в трансфере защитника «Монако» Жемерсона
Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении защитника "Монако" Жемерсона, сообщает Fanatik.
Газета.Ru 17:52
Культура
Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера
Вечнозеленый (в хорошем смысле) 55-летний канадский актер, режиссер, музыкант и продюсер Киану Ривз расширяет свой творческий горизонт до дебюта в качестве сценариста комиксов.
Российская газета вчера в 09:52
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
Космос
Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту военный спутник связи Южной Кореи Anasis-II.
РБК 19:44
Политика
Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru 19:47
Наука
Ученые поставили под сомнение скорый переворот магнитной оси Земли
Магнитная аномалия острова Святой Елены в Атлантическом океане не доказывает скорого «переворота» магнитной оси земли, считают авторы исследования, опубликованного 20 июля в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
ИА Красная Весна 16:46
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Бывший милиционер Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока за убийство 81 женщины и три покушения, признался в убийстве еще двух человек, говорится в сообщении Следственного комитета.
Ведомости 01:21
Игры
В сети стартовали предзаказы на артбук Mass Effect Trilogy: Expanded Edition
В сети стартовали предзаказы артбука The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition.
Игромания.ру 03:34
Армия и оружие
На Украине назвали «плоскодонками» корабли США, купленные ВМСУ за 600 млн долларов
Шабовта отмечает, что Киеву «втулили» плоскодонки за 600 млн долларов, громко назвав их «хорошими кораблями береговой охраны», якобы предназначенными для Азовского моря.
ФАН 20:26
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет 17:58
Шоу-бизнес
Двойняшки из Елабуги выиграли у Баскова и Ивлеевой деньги
В шоу YouTube-блогера Анастасии Ивлеевой 15-летние двойняшки из Елабуги Амир и Зиля выиграли 30 тысяч рублей.
Kazanfirst.ru 13:07
Космос
На Байконуре устранили неисправность при установке ракеты «Союз»
Специалисты устранили неисправность, возникшую при установке ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовом комплексе космодрома Байконур.
РБК 12:40
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Напомним, что изначально фильм должны были показать в кино 17 июля, но из-за коронавируса премьеру перенесли на 31 июля, а потом на 12 августа.
Mockva.ru 17:44