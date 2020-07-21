Общество
Коммерсантъ«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг. Были переформатированы по одному магазину формата «у дома» в Самаре, Камышине Волгоградской области и в поселке Старая Кулатка Ульяновской области.
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Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Происшествия
Пенсионер в Приморье ранил из охотничьего ружья соседку по участку
Полицейские задержали в селе Жариково Приморского края пенсионера, который выстрелил из охотничьего ружья в воздух и попал в голову соседки.
ТАСС 00:23
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
ТАСС вчера в 09:18
Здоровье
Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона.
ИрСити вчера в 02:52
Политика
Фургал написал обращение к жителям Хабаровского края после отставки
На своей странице в социальных сетях бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал опубликовал пост с обращением к жителям региона.
VSE42.RU 00:59
Экономика
Реальные располагаемые доходы граждан РФ с начала года упали на 4%
Москва, 18 июля 2020, 08:22 — REGNUM Реальные располагаемые доходы граждан России за три месяца упали на 8%, при этом еще в начале 2020 года они чуть-чуть росли.
REGNUM 18 июля в 01:22
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса
Ранее руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук заявила, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.
Lenta.ru 00:24
Политика
Лидеры ЕС достигли компромисса по плану восстановления
Глава Европейского совета Шарль Мишель по итогам четырех дней сложнейших переговоров с лидерами 27 стран Европейского союза в Брюсселе все же привел Евросовет к компромиссу по созданию беспрецедентного по масштабам фонда в 750 миллиардов евро для восстановления евроэкономики после кризиса COVID-19.
РИА Новости 00:57
Здоровье
Медики назвали лучшие продукты для эффективного похудения
Волгоградская правда вчера в 23:53
Политика
Силуанов: имидж России не пострадал от обвинений в хакерских атаках
Напомним, Россию в хакерских атаках обвиняют США, Германия и другие страны.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Политика
Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru вчера в 19:47
Шоу-бизнес
Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Gazeta.SPb вчера в 19:27
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса.
Газета.Ru вчера в 12:00
Общество
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 07:49
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Происшествия
В Чите 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой
Российская газета вчера в 10:34
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости вчера в 09:16
Происшествия
В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД
RT на русском вчера в 17:15
Политика
Хабаровчане устроили травлю Дегтярёву в соцсетях
Жители Хабаровского края не обрадовались назначению Михаила Дегтярёва, бывшего депутата Госдумы, на должность врио губернатора, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 00:55
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А
"Ювентус" дома одержал победу над "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:48
Энергетика
Индия рассчитывает хранить сырую нефть в США
Индия планирует хранить часть запасов своей сырой нефти в США.
Газета.Ru вчера в 04:21
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com вчера в 08:46
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей подготовят в Госдуме
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науку Олега Смолина, депутаты предлагают закрепить за педагогами право на удлиненный отпуск, досрочный выход на пенсию.
Gazeta.SPb вчера в 12:22
Общество
Деятельность Центрального рынка Иркутска признали неэффективной
По результатам заседания балансовой комиссии действующему руководству МУП «Центральный рынок» рекомендовано в десятидневный срок разработать план по устранению предъявленный замечаний.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 23:45
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
ТАСС вчера в 05:48
Общество
Объяснен интерес россиян к водке на фоне пандемии
Рост продаж водки связан со слухами о том, что она препятствует распространению коронавируса, объяснил Дюннинг.
Lenta.ru 00:58
Общество
Названа выигравшая от коронавируса страна
Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times.
Известия вчера в 18:37
Армия и оружие
Российский флот начал отслеживать вошедший в Черное море эсминец США
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 02:29