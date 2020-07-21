«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг. Были переформатированы по одному магазину формата «у дома» в Самаре, Камышине Волгоградской области и в поселке Старая Кулатка Ульяновской области.

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,8K

Здоровье Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона. 27

Политика Фургал написал обращение к жителям Хабаровского края после отставки На своей странице в социальных сетях бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал опубликовал пост с обращением к жителям региона.

Армия и оружие Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса Ранее руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук заявила, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19. 190

Политика Лидеры ЕС достигли компромисса по плану восстановления Глава Европейского совета Шарль Мишель по итогам четырех дней сложнейших переговоров с лидерами 27 стран Европейского союза в Брюсселе все же привел Евросовет к компромиссу по созданию беспрецедентного по масштабам фонда в 750 миллиардов евро для восстановления евроэкономики после кризиса COVID-19. 1

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,5K

Политика Хабаровчане устроили травлю Дегтярёву в соцсетях Жители Хабаровского края не обрадовались назначению Михаила Дегтярёва, бывшего депутата Госдумы, на должность врио губернатора, сообщает ИА DEITA.RU. 5

Общество Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года. 178

Общество Законопроект с советскими нормами для учителей подготовят в Госдуме Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науку Олега Смолина, депутаты предлагают закрепить за педагогами право на удлиненный отпуск, досрочный выход на пенсию. 202

Общество Деятельность Центрального рынка Иркутска признали неэффективной По результатам заседания балансовой комиссии действующему руководству МУП «Центральный рынок» рекомендовано в десятидневный срок разработать план по устранению предъявленный замечаний.

Общество Названа выигравшая от коронавируса страна Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times. 51