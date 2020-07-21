Общество
Коммерсантъ«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг. Были переформатированы по одному магазину формата «у дома» в Самаре, Камышине Волгоградской области и в поселке Старая Кулатка Ульяновской области.
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Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Политика
В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
Политика
Макрон назвал «историческим» день сделки по антикризисному плану ЕС
День заключения сделки по фонду восстановления экономики ЕС и многолетнему финансовому плану назвал историческим для Европы президент Франции Эммануэль Макрон 21 июля в своем Twitter.
ИА Красная Весна 00:20
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
ТАСС вчера в 09:18
Общество
В России предложили устанавливать срок службы жилых домов
Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru вчера в 18:05
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Музыка
Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при «Славянского базара»
Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», став победителем конкурса исполнителей эстрадной песни.
Культуромания вчера в 09:44
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
ТАСС вчера в 05:48
Происшествия
Пенсионер в Приморье ранил из охотничьего ружья соседку по участку
Полицейские задержали в селе Жариково Приморского края пенсионера, который выстрелил из охотничьего ружья в воздух и попал в голову соседки.
ТАСС 00:23
Армия и оружие
В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса
Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.
RT на русском 00:19
Общество
Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа
В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
Экономика
Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»
Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
РБК 19 июля в 13:57
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по делу о покушении на убийства предпринимателей, обратился 21 июля к жителям региона в связи со своей отставкой.
Известия вчера в 23:47
Общество
Украинский ученый: Иисус, Яхве и Зевс были украинцами
РЕН ТВ вчера в 18:28
Культура
«Лента.ру» запустила сериал об отечественной музыке 90-х
ИА InterMedia вчера в 16:30
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Sony Computer Entertainment могут выпустить свой эксклюзив на PlayStation God of War на ПК.
Деловое.ТВ 19 июля в 14:52
Космос
На аукционе в США продали космические экспонаты на миллион долларов
Российская газета 19 июля в 05:49
Происшествия
В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2
РБК вчера в 22:01
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК вчера в 08:38
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Культура
YouTube выпустит документальный фильм «Жизнь за один день»
YouTube объявил о создании документального фильма «Жизнь за один день».
BFM.ru вчера в 10:19
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском вчера в 06:57
Здоровье
Николай Ренц: «Динамика заболеваемости в регионе стабилизируется»
Руководитель информационного центра оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Николай Ренц подвёл итоги по заболеваемости коронавирусом к настоящему моменту.
СОВА вчера в 12:27
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Политика
Силуанов: имидж России не пострадал от обвинений в хакерских атаках
Напомним, Россию в хакерских атаках обвиняют США, Германия и другие страны.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Экономика
«Магнит» связал рост продаж водки со слухом о ее свойствах от COVID-19
В апреле 2020 года торговая сеть «Магнит» зафиксировала рост продаж алкоголя на 13%, а водки — на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
РБК 00:00
Общество
Правительство планирует платить гражданам за отдых на русских курортах
Российское правительство планирует начать выплаты специальных субсидий гражданам, которые отдыхают в пределах РФ.
Рамблер 19 июля в 10:18