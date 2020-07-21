Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»

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«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг. Были переформатированы по одному магазину формата «у дома» в Самаре, Камышине Волгоградской области и в поселке Старая Кулатка Ульяновской области.
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