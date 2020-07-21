Потребительский ажиотаж, вызванный страхом нехватки продуктов, уже сказался на результатах крупнейших игроков сегмента: рост выручки и сопоставимых продаж «Магнита», второго по обороту российского ретейлера, в первом квартале 2020-го впервые за последние пять лет оказался выше, чем у основного конкурента — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).

с чего всё началось

«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг. Были переформатированы по одному магазину формата «у дома» в Самаре, Камышине Волгоградской области и в поселке Старая Кулатка Ульяновской области.

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