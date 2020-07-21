Общество
Коммерсантъ«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг. Были переформатированы по одному магазину формата «у дома» в Самаре, Камышине Волгоградской области и в поселке Старая Кулатка Ульяновской области.
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с чего всё началось
Потребительский ажиотаж, вызванный страхом нехватки продуктов, уже сказался на результатах крупнейших игроков сегмента: рост выручки и сопоставимых продаж «Магнита», второго по обороту российского ретейлера, в первом квартале 2020-го впервые за последние пять лет оказался выше, чем у основного конкурента — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).РБКвчера в 17:00
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Футбол
«Уотфорд» хочет видеть Пюэля на тренерском мостике
Daily Mail сообщает, что "Уотфорд" хочет пригласить на роль главного тренера команды Клода Пюэля.
Soccer.ru вчера в 04:05
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Здоровье
В Амурской области врач скончалась от осложнений, вызванных COVID-19
Вчера в амурском здравоохранении случилась еще одна трагедия: от осложнений, вызванных COVID-19, скончалась доктор из Магдагачинской больницы.
АСН24 02:04
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM 01:17
Армия и оружие
На Украине назвали «плоскодонками» корабли США, купленные ВМСУ за 600 млн долларов
Шабовта отмечает, что Киеву «втулили» плоскодонки за 600 млн долларов, громко назвав их «хорошими кораблями береговой охраны», якобы предназначенными для Азовского моря.
ФАН вчера в 20:26
Общество
Памятник Ленину под Одессой превратили в болгарина
РЕН ТВ вчера в 22:37
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК вчера в 01:31
Общество
В Москве трансгендерную активистку арестовали на 14 суток и отправили в спецприемник для мужчин
Участницу одиночных пикетов у Госдумы против поправок в Семейный кодекс признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции.
Эхо Москвы вчера в 21:07
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru вчера в 08:43
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Экономика
Принятый бюджет ЕС включает фонд для пострадавших от Brexit стран
Принятый в рамках саммита в Брюсселе бюджетный план ЕС предусматривает резервный фонд для пострадавших от Brexit стран.
Газета.Ru 00:56
Кино
По фильму «Титаник» Джеймса Кэмерона выпустят настольную игру
Вашингтон, 19 июля 2020, 19:48 — REGNUM На основе фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» 1997 года сделают настольную игру.
REGNUM 19 июля в 12:48
Общество
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 09:31
Наука
В России нашли способ удешевить системы квантового шифрования
Российские ученые нашли способ, который сделает системы квантового шифрования дешевле.
Замана 02:12
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
Газета.Ru вчера в 16:18
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском вчера в 12:38
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $43 за баррель
В целом, старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный дневной диапазон для нефти марки Brent на 20 июля составит $42,6-43,4 за баррель».
Росбалт вчера в 02:59
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
Единоборства
Макгрегор собрался в путешествие с княгиней Монако
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор собрался в 180-километровый тур на водных велосипедах с княгиней Монако Шарлен.
Lenta.ru 02:18
Космос
Космонавт рассказал, как пропустил развал СССР, находясь на орбите
News.ru вчера в 12:45
Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
РИА Новости 02:26
Армия и оружие
Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»
Минобороны заказало компании «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК-УМПО») универсальный двигатель, который можно было бы установить на истребители «Су» поколений 4+ и 4++.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
Происшествия
Ангарский маньяк Попков признался в убийстве еще двух женщин
ИркСиб 19 июля в 22:54
Экономика
Эксперт предупредил о деноминации с девальвацией в августе
Печерников уверен, что слухи о деноминации рубля, которые старательно опровергает ЦБ, возникли не на пустом месте.
Evo-rus.com вчера в 07:57