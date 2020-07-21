Экономика
Коммерсантъ«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг. Были переформатированы по одному магазину формата «у дома» в Самаре, Камышине Волгоградской области и в поселке Старая Кулатка Ульяновской области.
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Общество
На Дальнем Востоке возобновились акции в поддержку Сергея Фургала
Кавказ Пост вчера в 05:37
Здоровье
Игорь Кобзев поручил в августе провести диспансеризацию пенсионеров
В понедельник, 20 июля, на заседании оперативного штаба врио губернатора Игорь Кобзев поручил областному министерству здравоохранения и органам местного самоуправления провести диспансеризацию пенсионеров, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
ИркСиб 03:18
Происшествия
Участника массовой акции протеста в Биробиджане оштрафовали на 20 тысяч рублей
Участник несогласованной субботней акции протеста в Биробиджане Евгений Лобанов получил административный штраф в размере 20 тысяч рублей.
Набат 08:00
Политика
Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru 19:47
Политика
Bild: Берлин оказался не готов к санкциям против «Северного потока -2»
Берлин оказался не готов к санкциям против "Северного потока -2". Об этом сообщает Bild со ссылкой на депутата бундестага от партии зеленых Клаудию Мюллер.
Piter.tv 12:49
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
Футбол
Смолов покинет «Сельту» и вернется в «Локомотив»
Газета.Ru 15:39
Политика
В сенат США внесли резолюцию против участия России в G7
В сенат США была внесена резолюция против участия России в предстоящем саммите G7. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:59
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
Космос
Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» перенесли на октябрь 2021 года
Новый телескоп предназначен для подробного изучения истории нашей галактики и поиска планет, на которых возможна жизнь.
Телеканал Санкт-Петербург 18 июля в 15:24
Авто
Представили кроссовер BMW X1 третьего поколения
Компактный кроссовер BMW X1 в прошлом году получил небольшое обновление и многие поклонники марки продолжают ожидать смены поколений.
Car.ru 00:55
Общество
Историк заявил об украинском происхождении богов
Lenta.ru 19:10
Футбол
«Краснодар» объявил об уходе Станислава Крицюка
Чемпионат 11:46
Финансы
Сбербанку спишут госкредит на 150 млрд рублей
В Сбербанке подтвердили, что 150 млрд рублей предполагается включить в основной капитал и сделать списываемыми.
Общественная служба новостей 17:08
Общество
Суд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти
В Свердловской области Верхнепышминский суд назначил Николаю Романову (отцу Сергию) штраф за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Уральский меридиан 12:25
Шоу-бизнес
Дарья Мороз показала поклонникам редкое фото с сестрой
Актриса Дарья Мороз редко делится подробностями своей личной жизни, но лето и отдых с семьей все же заставили знаменитость открыться перед поклонниками.
Пятый канал 15:42
Общество
Юристы назвали способы избежать отключения воды из-за долгов соседей
Заключение договоров ЖКХ напрямую с ресурсоснабжающими организациями позволит жителям многоквартирных домов избежать ситуации, когда дом отключают от водоснабжения из-за долгов.
РБК 20:00
Общество
Население Украины в 2020 году сократилось почти на 117 тысяч человек
Численность населения Украины в период с января по май 2020 года сократилась более чем на 116 тысяч человек, сообщила в понедельник Государственная служба статистики.
РИА Новости 17:39
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 12:17
Технологии
Илон Маск назвал преимущества чипирования
О подробностях мозгового импланта Neuralink в своем Twitter рассказал американский изобретатель и предприниматель Илон Маск.
URA.Ru 16:38
Политика
В инстаграме врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева появились сотни комментариев с критикой
В инстаграме депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края, появились сотни негативных комментариев.
Дождь 15:36
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Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 17:42
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Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев
О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
Общество
«Рубин» предложил меньше «Алси Строя» за строительство детского сада на Итурупе
Неожиданно победила не компания "Алси Строй" (фирма подконтрольная Эрнесту Пяку, которая много строит на Курилах), а "Рубин" — он предложил на 2,5 миллиона меньше денег за свою работу: 447,8 миллиона против 450,2 миллиона рублей.
Сахалин.Инфо 20:15
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Cyberpunk 2077 позволит проигнорировать основной сюжет
Саско заявил, что в игре есть основной стержень повествования, а также куча вторичных и побочных заданий.
The GEEK 14:25
Происшествия
В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек
Чита, 20 июля 2020, 17:41 — REGNUM Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы.
REGNUM 10:41
Происшествия
Прогнавшие протестующих вооруженные супруги предстанут перед судом
Супружеская пара из американского города Сент-Луис, штат Миссури, с оружием в руках прогнавшая протестующих от своего дома, предстанет перед судом.
Lenta.ru 18:11
Политика
Иран отправил во Францию черные ящики сбитого украинского самолета
Коммерсантъ 18 июля в 07:34