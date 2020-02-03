Общество
Национальное Аграрное Агентство«Магнит» приостановил закупки овощей и фруктов из Китая
Крупнейшая в России розничная компания «Магнит» временно прекратила импорт плодоовощной продукции из КНР из-за короновируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось
- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.РИА Новостивчера в 05:41
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Политика
Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна стремится к честным и прозрачным отношениям с Россией, но сама определяет свою внешнюю политику.
Здоровье
Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса
Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
Политика
Предварительные выборы кандидатов в президенты начались в США
В американском штате Айова 3 февраля прошли кокусы — собрания сторонников или членов политической партии, открывающие сезон соревнований кандидатов на пост президента страны.
Политика
Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы
Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Политика
Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя
Первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян из Уханя.
Общество
РБК: коллекторы смогут работать под «цифровыми» псевдонимами
Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут работать без предоставления информации о своей личности, называя в качестве имени цифровые идентификаторы.
Политика
Песков прокомментировал возможность переноса визита Путина в Китай
Поездка президента России Владимира Путина в Китай планируется на вторую половину 2020 года, говорить о корректировках планов из-за коронавируса рано, год только начался, заявил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Технологии
Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок
Эксперты Роскачества оценили 17 новых моделей колонок, в том числе «умных», и дали советы, как выбрать гаджет.
Общество
Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube
Выручка от подписок в приведённые выше финансовые показатели YouTube не включена, она (наряду с выручкой от продаж смартфонов Pixel и смарт-колонок Google Home) относится к категории "прочее" в финансовом отчёте Alphabet - 5,3 млрд за последний квартал 2019-го.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Общество
Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Армия и оружие
В МО РФ не зафиксировали ударов ВВС Турции по позициям сирийских войск
«Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», - говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Певица Валерия показала свою отличную фигуру на видео с тренировки
В подписи Валерия сообщила, что выложила видео в полуодетом виде, так как в предыдущем посте обещала "одной злобствующей мадам", настаивающей на бесполезности тренировок.
Общество
Омбудсмен пообщалась в СИЗО с арестованным Зубковым
Уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк побывала в СИЗО, где содержат арестованного владельца зоопарков "Тайган" и "Сказка" Олега Зубкова.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
Шоу-бизнес
Певицу МакSим госпитализировали
Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
Происшествия
Двое погибли в ДТП микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области
В 5:50 4 февраля на 654 км трассы М4-Дон в Павловском районе столкнулись микроавтобус и грузовик, сообщили «АиФ-Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Политика
Раздел про татар и ВОВ убрали из учебников истории Крыма
Ранее совет крымских татар попросил главу Крыма Сергея Аксенова убрать из всех школьных и публичных библиотек учебник по истории Крыма для десятиклассников.
Армия и оружие
Ругались и хватались за оружие: конфликт военных России и США в Сирии
Российские военные часто используют её для патрулирования, а американцы всё чаще блокируют её, препятствуя свободному передвижению патрулей военной полиции Вооружённых сил РФ.
Политика
Украина готовит новые судебные иски против России
Украина намерена подать против России "один-два иска", заявил глава украинского минюста Денис Малюська.
Экономика
НАФИ: уровень инфляции в России знают только 7% граждан
Уровень инфляции (роста цен на товары и услуги в течение продолжительного времени), близкий к официальному значению ЦБ, смогли назвать только 7% россиян (они отметили уровень инфляции от 3% до 5% годовых включительно), говорится в сообщении Аналитического центра НАФИ.
Происшествия
В Твери автомобиль сбил четырех пешеходов после ДТП
Две машины столкнулись в Твери, после чего одна из них вылетела на тротуар и сбила четырех пешеходов.
Авто
УАЗ выпустил экспедиционную «буханку» за миллион
28 января сообщалось, что второе поколение внедорожника «УАЗ Патриот», которое появится в продаже в 2021 году, получит новую коробку передач.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе
Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.