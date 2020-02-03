Общество

Национальное Аграрное АгентствоНациональное Аграрное Агентство«Магнит» приостановил закупки овощей и фруктов из Китая

Крупнейшая в России розничная компания «Магнит» временно прекратила импорт плодоовощной продукции из КНР из-за короновируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
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«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новостивчера в 05:41

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Эксперт объяснил, как «Магнит» может заменить китайские овощи

Телеканал 360°вчера в 18:13

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая из-за коронавируса

ПРАЙМвчера в 05:35

«Магнит» из-за коронавируса прекратил закупать овощи и фрукты в Китае

РБКвчера в 06:19

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

Коммерсантъвчера в 06:07

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

RT на русскомвчера в 06:03

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

Ведомостивчера в 05:57

АКОРТ: россияне не заметят дефицита продуктов из-за приостановки поставок из Китая

ТАССвчера в 08:23
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Политика

Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна стремится к честным и прозрачным отношениям с Россией, но сама определяет свою внешнюю политику.
Газета.Ru 04:19
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Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
REGNUM 02:25
Политика

Предварительные выборы кандидатов в президенты начались в США

В американском штате Айова 3 февраля прошли кокусы — собрания сторонников или членов политической партии, открывающие сезон соревнований кандидатов на пост президента страны.
News.ru 01:02
Политика

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 04:29
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Lenta.ru вчера в 07:30
Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Политика

Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя

Первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян из Уханя.
ТАСС 04:11
Общество

РБК: коллекторы смогут работать под «цифровыми» псевдонимами

Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут работать без предоставления информации о своей личности, называя в качестве имени цифровые идентификаторы.
Газета.Ru 01:35
Политика

Песков прокомментировал возможность переноса визита Путина в Китай

Поездка президента России Владимира Путина в Китай планируется на вторую половину 2020 года, говорить о корректировках планов из-за коронавируса рано, год только начался, заявил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:07
Технологии

Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок

Эксперты Роскачества оценили 17 новых моделей колонок, в том числе «умных», и дали советы, как выбрать гаджет.
РБК 02:57
Общество

Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube

Выручка от подписок в приведённые выше финансовые показатели YouTube не включена, она (наряду с выручкой от продаж смартфонов Pixel и смарт-колонок Google Home) относится к категории "прочее" в финансовом отчёте Alphabet - 5,3 млрд за последний квартал 2019-го.
Вести.Ru 00:17
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru 02 февраля в 23:01
Общество

Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
VSE42.RU 01 февраля в 05:04
Общество

Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
РИА Новости 01:19
Армия и оружие

В МО РФ не зафиксировали ударов ВВС Турции по позициям сирийских войск

«Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», - говорится в сообщении.
ТК Звезда вчера в 03:21
Шоу-бизнес

Певица Валерия показала свою отличную фигуру на видео с тренировки

В подписи Валерия сообщила, что выложила видео в полуодетом виде, так как в предыдущем посте обещала "одной злобствующей мадам", настаивающей на бесполезности тренировок.
Discover24 03:04
Общество

Омбудсмен пообщалась в СИЗО с арестованным Зубковым

Уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк побывала в СИЗО, где содержат арестованного владельца зоопарков "Тайган" и "Сказка" Олега Зубкова.
ИА Крыминформ 03:24
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
РБК 02:23
Шоу-бизнес

Певицу МакSим госпитализировали

Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
Вечерняя Москва 02 февраля в 13:01
Происшествия

Двое погибли в ДТП микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области

В 5:50 4 февраля на 654 км трассы М4-Дон в Павловском районе столкнулись микроавтобус и грузовик, сообщили «АиФ-Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону.
АиФ Воронеж вчера в 23:56
Политика

Раздел про татар и ВОВ убрали из учебников истории Крыма

Ранее совет крымских татар попросил главу Крыма Сергея Аксенова убрать из всех школьных и публичных библиотек учебник по истории Крыма для десятиклассников.
Телеканал 360° 03:46
Армия и оружие

Ругались и хватались за оружие: конфликт военных России и США в Сирии

Российские военные часто используют её для патрулирования, а американцы всё чаще блокируют её, препятствуя свободному передвижению патрулей военной полиции Вооружённых сил РФ.
Rusvesna.su вчера в 23:00
Политика

Украина готовит новые судебные иски против России

Украина намерена подать против России "один-два иска", заявил глава украинского минюста Денис Малюська.
Газета.Ru 01:28
Экономика

НАФИ: уровень инфляции в России знают только 7% граждан

Уровень инфляции (роста цен на товары и услуги в течение продолжительного времени), близкий к официальному значению ЦБ, смогли назвать только 7% россиян (они отметили уровень инфляции от 3% до 5% годовых включительно), говорится в сообщении Аналитического центра НАФИ.
Банки.ру 03:11
Происшествия

В Твери автомобиль сбил четырех пешеходов после ДТП

Две машины столкнулись в Твери, после чего одна из них вылетела на тротуар и сбила четырех пешеходов.
Известия вчера в 06:24
Авто

УАЗ выпустил экспедиционную «буханку» за миллион

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Известия 04:06
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе

Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
News.ru 04:12
Единоборства

Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
РБК вчера в 01:52
Политика

Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
REGNUM 04:08
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