Общество
Коммерсантъ«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая
Российский ритейлер «Магнит» временно прекратил поставки фруктов и овощей из Китая из-за вспышки коронавируса и усложнения логистики, заявили «РИА Новости» в компании. Ритейлер пообещал, что ограничения «не окажут заметного влияния» на цены фруктов и овощей.
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- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.РИА Новости05:41
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