- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.

с чего всё началось

Российский ритейлер «Магнит» временно прекратил поставки фруктов и овощей из Китая из-за вспышки коронавируса и усложнения логистики, заявили «РИА Новости» в компании. Ритейлер пообещал, что ограничения «не окажут заметного влияния» на цены фруктов и овощей.

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

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