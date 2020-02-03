Общество

ВедомостиВедомости«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании. «Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 0,9% оборота «Магнита» по итогам 2019 г.», — отмечается в сообщении.
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«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости05:41

Подробнее о событии

«Магнит» перестанет закупать фрукты и овощи из Китая

Телеканал 360°06:03

«Магнит» приостановил импорт продуктов из Китая из-за коронавируса

Известия06:03

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

RT на русском06:03

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

Коммерсантъ06:07

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

Ведомости05:57

«Магнит» из-за коронавируса прекратил закупать овощи и фрукты в Китае

РБК05:53

«Магнит» отказался от закупки овощей и фруктов из Китая

Газета.Ru05:47
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 06:15, Ашберн
Политика

Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Писатель Захар Прилепин, лидер общественного движения "За правду", объявил о создании одноименной политической партии.
Российская газета 01 февраля в 08:39
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Что происходит вчера в 11:13
Политика

МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться

Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
REGNUM 04:13
Происшествия

Задержан подозреваемый в резонансном убийстве под Евпаторией

Правоохранители задержали подозреваемого в резонансном убийстве женщины в ноябре 2019 года в окрестностях Евпатории, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
РИА Новости 05:17
Происшествия

В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП

Две иномарки, столкнувшись на перекрестке в Твери, вылетели на тротуар в толпу людей, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.
РИА Новости 05:48
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Политика

Посол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры.
Газета.Ru 05:33
Политика

Опубликован разговор диспетчера и заметившего иранскую ракету пилота

REGNUM 05:59
Здоровье

Мишустин заявил о депортации зараженных коронавирусом из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с целью предотвращения распространения коронавируса по стране, будет осуществляться депортация зараженных иностранных граждан.
Газета.Ru 04:17
Технологии

В России создадут новую систему экстренного реагирования

В ноябре прошлого года некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» предложило «Роскосмосу» создать систему экстренной связи под рабочим названием Save+, рассказал РБК президент организации Александр Гурко.
РБК 01:42
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Общество

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
Интерфакс 04:14
Политика

В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
РИА Новости 05:28
Авто

В России нашли новые машины за 349 тысяч рублей

Российская газета 05:00
Общество

Россия приостановила железнодорожное сообщение с КНДР

Ранее ТАСС со ссылкой на кассу железнодорожных билетов в Пхеньяне (официальное представительство железных дорог КНДР) сообщил, что северокорейские власти приняли решение приостановить с понедельника железнодорожное сообщение с Россией для профилактики распространения коронавируса.
Парламентская газета 05:09
Авто

Самые дешевые автомобили в России нашли в Омске

После Омска в рейтинге самых доступных авто идет Ульяновск, где автомобиль с пробегом можно купить в среднем за 350 тыс рублей.
Город55.ру 31 января в 05:51
Армия и оружие

Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии

В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Газета.Ru 05:06
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Российская газета 01 февраля в 14:48
Футбол

Адриано признался, что не хотел уходить из «Спартака»

RT на русском 05:31
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 могут показать раньше запланированного

По данным источников, китайский производитель решил провести анонс раньше – 7 февраля.
Astera 06:04
Технологии

Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов

Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
UfacityNews.ru вчера в 14:08
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК вчера в 23:01
Политика

Пушков прокомментировал слова Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Как известно, ранее госсекретарь США Майк Помпе сообщил, что США могут не только поставлять нефть в Белоруссию, но готовы обеспечить 100% необходимого стране нефтезапаса.
RuNews24.ru вчера в 14:25
Энергетика

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:42
Финансы

Рублю предсказали непрерывное падение

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
Lenta.ru 04:30
Экономика

НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
РИА Новости вчера в 19:07
Авто

Renault представила обновленный Megane

Компания Renault представила обновленное семейство Megane.
Motor 05:38
Кино

Военную драму «1917» Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA

Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса, повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации "Лучший фильм", свидетельствуют итоги конкурса BAFTA.
РИА Новости вчера в 16:53
Общество

В Екатеринбургской епархии выступили против автономеров с кодом 666

РИА Новости 04:28
Происшествия

В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
REGNUM 01:24
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