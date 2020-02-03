Общество
Ведомости«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая
«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании. «Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 0,9% оборота «Магнита» по итогам 2019 г.», – отмечается в сообщении.
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- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.РИА Новости05:41
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Политика
Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.
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В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме
В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Армия и оружие
The National Interest указал на опасность российских «Солнцепеков»
ТОС-1А «Солнцепек» была разработана на базе танка Т-90, аналогов ей в мире нет.
Футбол
Ротенберг надеется, что Кокорин перейдёт в «Сочи»
Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассчитывает, что Александр Кокорин присоединится к его команде на правах аренды до конца сезона.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Финансы
Рублю предсказали непрерывное падение
В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
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Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Наука
Создан защищающий клетки от коронавируса белок
Исследователи из Шанхая синтезировали аналог молекул белка ACE2 и с его помощью защитили человеческие клетки от атак коронавируса.
Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Здоровье
Коронавирус спровоцировал обвал на китайских биржах
В Китае число заразившихся коронавирусом перевалило за 17 тысяч человек. Скончались от этой инфекции уже более 360.
Экономика
Как могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году
По итогам декабря 2019 года инфляция в России осталась ниже целевой отметки Центробанка (4%) и составила 3%. Как рассказал RT аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, в первой половине 2020 года значение будет оставаться в диапазоне 2,3—3,3%. В результате Банк России может продолжить снижение ключевой ставки.
Здоровье
Малышева рассказала о группах риска по раннему инсульту
Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, кому грозит инсульт и инфаркт уже в 30 лет.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Гаджеты
Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip показали на видео
Компания Samsung недавно выпустила на рынок складной смартфон Galaxy Fold, а теперь готовит новую модель Galaxy Z Flip.
Здоровье
В Чите зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия лечения
Гражданин Китая Ван Юньбинь, оказавшийся в инфекционной больнице Читы с подозрением на коронавирус, пожаловался журналистам на плохое лечение.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
Голливудская актриса Милла Йовович родила третью дочь. Радостью она поделились со своими подписчиками в Instagram.
Единоборства
Фёдор Емельяненко может провести ещё один бой, но его семья против
Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может провести следующий бой летом или осенью. В последний раз в октагон он выходил 29 декабря.
Происшествия
Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери
В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
Происшествия
Адвокат боксера Кушиташвили заявил, что наркотики подбросили
Гаджеты
Недостатки Motorola Razr с гибким экраном показали на фото
Пользователи протестировали приобретенный по предзаказу смартфон со сгибающимся экраном Motorola Razr и показали на фото его недостатки и дефекты Обладатели нового смартфона от финской компании Motorola отметили, что при нажатии на левую кнопку управления, на экране смартфона появляется зеленая полоска.
Политика
Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%
Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала себя в юности
Актриса показала, как она выглядела в 18 лет. Екатерина Климова сообщила, что считала себя некрасивой в том возрасте.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.