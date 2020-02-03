Общество

ВедомостиВедомости«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании. «Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 0,9% оборота «Магнита» по итогам 2019 г.», – отмечается в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости05:41

Подробнее о событии

Ретейлер «Магнит» приостановил поставки овощей и фруктов из Китая из-за коронавируса

ТАСС06:12

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая из-за коронавируса

ПРАЙМ05:35

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

RT на русском06:03

«Магнит» перестанет закупать фрукты и овощи из Китая

Телеканал 360°06:03

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

Ведомости05:57

«Магнит» из-за коронавируса прекратил закупать овощи и фрукты в Китае

РБК05:53

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

Коммерсантъ06:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 07:46, Ашберн
Политика

Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.
Lenta.ru 07:02
Политика

В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:27
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Армия и оружие

The National Interest указал на опасность российских «Солнцепеков»

ТОС-1А «Солнцепек» была разработана на базе танка Т-90, аналогов ей в мире нет.
Известия вчера в 13:43
Футбол

Ротенберг надеется, что Кокорин перейдёт в «Сочи»

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассчитывает, что Александр Кокорин присоединится к его команде на правах аренды до конца сезона.
Metaratings 06:32
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

Lenta.ru 04:15
Финансы

Рублю предсказали непрерывное падение

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
Lenta.ru 04:30
Спорт

Трёхкратный чемпион мира по борьбе Махов уличён в употреблении допинга

Pravda.Ru 06:58
Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

RT на русском 06:34
Наука

Создан защищающий клетки от коронавируса белок

Исследователи из Шанхая синтезировали аналог молекул белка ACE2 и с его помощью защитили человеческие клетки от атак коронавируса.
Рамблер 07:12
Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости вчера в 21:35
Здоровье

Коронавирус спровоцировал обвал на китайских биржах

В Китае число заразившихся коронавирусом перевалило за 17 тысяч человек. Скончались от этой инфекции уже более 360.
Вести.Ru 01:10
Экономика

Как могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году

По итогам декабря 2019 года инфляция в России осталась ниже целевой отметки Центробанка (4%) и составила 3%. Как рассказал RT аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, в первой половине 2020 года значение будет оставаться в диапазоне 2,3—3,3%. В результате Банк России может продолжить снижение ключевой ставки.
RT на русском вчера в 09:10
Здоровье

Малышева рассказала о группах риска по раннему инсульту

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, кому грозит инсульт и инфаркт уже в 30 лет.
Профиль вчера в 03:08
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Что происходит вчера в 11:13
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Гаджеты

Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip показали на видео

Компания Samsung недавно выпустила на рынок складной смартфон Galaxy Fold, а теперь готовит новую модель Galaxy Z Flip.
Игромания.ру вчера в 14:26
Здоровье

В Чите зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия лечения

Гражданин Китая Ван Юньбинь, оказавшийся в инфекционной больнице Читы с подозрением на коронавирус, пожаловался журналистам на плохое лечение.
Gazeta.SPb вчера в 07:13
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

Голливудская актриса Милла Йовович родила третью дочь. Радостью она поделились со своими подписчиками в Instagram.
Телеканал 360° вчера в 20:04
Единоборства

Фёдор Емельяненко может провести ещё один бой, но его семья против

Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может провести следующий бой летом или осенью. В последний раз в октагон он выходил 29 декабря.
Pravda.Ru 01:56
Происшествия

Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери

В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
Вести.Ru 05:59
Происшествия

Адвокат боксера Кушиташвили заявил, что наркотики подбросили

Московский Комсомолец 05:32
Гаджеты

Недостатки Motorola Razr с гибким экраном показали на фото

Пользователи протестировали приобретенный по предзаказу смартфон со сгибающимся экраном Motorola Razr и показали на фото его недостатки и дефекты Обладатели нового смартфона от финской компании Motorola отметили, что при нажатии на левую кнопку управления, на экране смартфона появляется зеленая полоска.
МедиаПоток 05:31
Политика

Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%

Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Известия 06:16
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала себя в юности

Актриса показала, как она выглядела в 18 лет. Екатерина Климова сообщила, что считала себя некрасивой в том возрасте.
Uznayvse.ru 05:45
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец 01 февраля в 02:02
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Армия и оружие

Губернатор Ямала встретился с новым военкомом региона

КП - Ямал 06:16
Музыка

Названы новые претенденты на участие в «Евровидении-2020» от России

REGNUM 06:24
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное