Общество
Ведомости«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая
«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании. «Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 0,9% оборота «Магнита» по итогам 2019 г.», – отмечается в сообщении.
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- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.РИА Новости05:41
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Энергетика
США предрекли «газовый армагеддон»
Перенасыщение на мировом рынке и снижение спроса на голубое топливо могут вызвать «газовый армагеддон» в США.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Происшествия
Следствие потребовало ареста боксера Кушиташвили
Военное следственное управление Следственного комитета по Москве ходатайствовало об аресте боксера Георгия Кушиташвили по уголовному делу о нападении на сотрудника Росгвардии.
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Шоу-бизнес
Успенская обвинила телевизионщиков в похищении больной дочери
Певица Любовь Успенская обвинила телевизионщиков в чуть ли не похищении ее дочери, которая, придя в студию, обвинила мать в рукоприкладстве и психологическом насилии.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
В Иране приняли решение отказаться от передачи украинской стороне данных о крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране из-за утечки в украинские СМИ информации по происшествию.
Авто
В России нашли новые машины за 349 тысяч рублей
Политика
Пушилин рассказал о проверках в ДНР граждан с украинскими паспортами
На территории Донецкой народной республики (ДНР) проходили дополнительные проверки местных жителей с украинскими паспортами, а также номерами машин.
Политика
Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
Происшествия
Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест
Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Политика
Ветеранам выдадут бесплатные мобильные телефоны
Каждый российский ветеран или инвалид Великой Отечественной войны получит бесплатный мобильный телефон для связи с социальными службами и волонтерами.
Политика
Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей
Авто
Hyundai анонсировала дебют новой Hyundai Creta
Компания Hyundai показала первые тизерные изображения индийской версии Hyundai Creta нового поколения, чья премьера пройдет 6 февраля на мотор-шоу Auto Expo в Дели.
Футбол
«Услышьте нас!» Родители учеников школы «Луча» обратились к Путину и РФС
Родители воспитанников школы «Луча» обратились к президенту страны Владимиру Путину и РФС с просьбой о создании футбольной академии клуба.
Культура
Шакира и Дженнифер Лопес зажгли в перерыве матча на Супербоул
В перерыве поединка между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49», который проходил в Майами, Шакира спела для зрителей хиты She Wolf, Empire и I Like It, а Дженнифер Лопес представила песни On The Floor, Jenny From The Block и некоторые другие.
Авто
Новое поколение Kia Sorento рассекретили
Появилась информация о новом поколении Kia Sorento.
Политика
Захар Прилепин возглавил новую российскую партию «За правду»
Здоровье
Названы новые лекарства, спасающие от инфаркта
Кардиолог рассказал о совершенно новых препаратах, снижающих холестерин гораздо эффективнее, чем статины.
Происшествия
Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии
Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском договоре
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд говорит о Тартуском мирном договоре лишь с целью привлечь избирателей, считает представитель МИД России Мария Захарова.
Общество
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Армия и оружие
Увеличилось число погибших при обстреле в Сирии турецких военных
Количество жертв обстрела турецких позиций в сирийском Идлибе возросло до шести, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Общество
В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
Минимальное радиоактивное загрязнение зафиксировали на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область), сообщается на сайте института.