Общество

ВедомостиВедомости«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании. «Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 0,9% оборота «Магнита» по итогам 2019 г.», – отмечается в сообщении.
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«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости05:41

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Ретейлер «Магнит» приостановил поставки овощей и фруктов из Китая из-за коронавируса

ТАСС06:12

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

Коммерсантъ06:07

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

RT на русском06:03

«Магнит» приостановил импорт продуктов из Китая из-за коронавируса

Известия06:03

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

Ведомости05:57

«Магнит» из-за коронавируса прекратил закупать овощи и фрукты в Китае

РБК05:53

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая из-за коронавируса

ПРАЙМ05:35
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Происшествия

Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери

Вести.Ru 05:59
Энергетика

США предрекли «газовый армагеддон»

Перенасыщение на мировом рынке и снижение спроса на голубое топливо могут вызвать «газовый армагеддон» в США.
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Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
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Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
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Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
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Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

В Иране приняли решение отказаться от передачи украинской стороне данных о крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране из-за утечки в украинские СМИ информации по происшествию.
RT на русском 06:34
Авто

В России нашли новые машины за 349 тысяч рублей

Российская газета 05:00
Политика

Пушилин рассказал о проверках в ДНР граждан с украинскими паспортами

На территории Донецкой народной республики (ДНР) проходили дополнительные проверки местных жителей с украинскими паспортами, а также номерами машин.
Московский Комсомолец 05:36
Политика

Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
RT на русском 01 февраля в 15:54
Происшествия

Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
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Политика

Ветеранам выдадут бесплатные мобильные телефоны

Каждый российский ветеран или инвалид Великой Отечественной войны получит бесплатный мобильный телефон для связи с социальными службами и волонтерами.
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Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей

RT на русском 04:00
Авто

Hyundai анонсировала дебют новой Hyundai Creta

Компания Hyundai показала первые тизерные изображения индийской версии Hyundai Creta нового поколения, чья премьера пройдет 6 февраля на мотор-шоу Auto Expo в Дели.
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Футбол

«Услышьте нас!» Родители учеников школы «Луча» обратились к Путину и РФС

Родители воспитанников школы «Луча» обратились к президенту страны Владимиру Путину и РФС с просьбой о создании футбольной академии клуба.
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Культура

Шакира и Дженнифер Лопес зажгли в перерыве матча на Супербоул

В перерыве поединка между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49», который проходил в Майами, Шакира спела для зрителей хиты She Wolf, Empire и I Like It, а Дженнифер Лопес представила песни On The Floor, Jenny From The Block и некоторые другие.
REGNUM 06:46
Футбол

Карпин поблагодарил всех за поздравления с днем рождения

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Новое поколение Kia Sorento рассекретили

Появилась информация о новом поколении Kia Sorento.
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Захар Прилепин возглавил новую российскую партию «За правду»

NewInform 01 февраля в 08:41
Здоровье

Названы новые лекарства, спасающие от инфаркта

Кардиолог рассказал о совершенно новых препаратах, снижающих холестерин гораздо эффективнее, чем статины.
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Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии

Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
РИА Новости 04:15
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском договоре

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд говорит о Тартуском мирном договоре лишь с целью привлечь избирателей, считает представитель МИД России Мария Захарова.
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Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
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Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
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Футбол

Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»

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Увеличилось число погибших при обстреле в Сирии турецких военных

Количество жертв обстрела турецких позиций в сирийском Идлибе возросло до шести, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
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Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
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В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение

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