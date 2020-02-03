Общество

ВедомостиВедомости«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании. «Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 0,9% оборота «Магнита» по итогам 2019 г.», – отмечается в сообщении.
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«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости05:41

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«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

Коммерсантъ06:07

Китайские овощи и морепродукты предложили заменить поставками из Марокко и Турции

ТАСС08:57

«Магнит» из-за коронавируса прекратил закупать овощи и фрукты в Китае

РБК06:19

Х5 и «Магнит» начали заменять поставщиков из Китая из-за коронавируса

Интерфакс08:31

«Магнит» перестанет закупать фрукты и овощи из Китая

Телеканал 360°06:03

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

Ведомости05:57

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая из-за коронавируса

ПРАЙМ05:35
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:49, Ашберн
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета 06:56
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У жителей Африки впервые нашли гены неандертальцев

Ученые смогли не просто провести идентификацию генома современных людей с ДНК неандертальцев, но и отличить последовательности, принадлежащие их общим предкам.
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Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

REGNUM 09:55
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Ударившему росгвардейца боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет тюрьмы

"Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы", - приводит РИА "Новости" слова следователя.
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Экономика

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
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Спорт

Свердловская область профинансирует подготовку паратлета Асташова

Двести сорок тысяч рублей будет направлено из бюджета Свердловской области в текущем году на спортивную подготовку чемпиона России по паратриатлону Михаила Асташова, который устроился на работу курьером в сервис "Яндекс.Еда", сообщили РИА Новости в понедельник в министерстве физической культуры и спорта региона.
РИА Новости 09:45
Общество

Все российские организованные туристы вернулись из Китая

По поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в КНР, на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию, — отмечают представители ведомства.
News.ru 10:21
Происшествия

СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве

В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
РБК 05:26
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 31 января в 11:49
Политика

Горсовет принял отставку главы Керчи после скандала с блокадниками

Газета.Ru 07:31
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Футбол

Уточнен размер зарплаты Кокорина в «Зените»

По информации журналиста Василия Уткина, размер зарплаты Кокорина в «Зените» составляет 20 тысяч рублей.
Lenta.ru 10:33
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
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Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Lenta.ru 10:02
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Здоровье

Врач объяснила, как правильно носить маску для защиты от коронавируса

Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат МГД Ольга Шарапова рассказала "Вечерней Москве", может ли защитить медицинская маска от заражения коронавирусом и что важно учесть при ее использовании.
РИА Новости 09:59
Энергетика

«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое

Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем 2019 года — с 8,065 млрд куб. м до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.
РБК 09:23
Происшествия

В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе

Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
Газета.Ru 10:14
Политика

Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Газета.Ru 10:39
Авто

Новый механизм регистрации автомобилей пояснили в ГИБДД

Второй вариант — уплата госпошлины 850 рублей и получение в ГИБДД только свидетельства о регистрации с уже присвоенным автомобилю госномером, а сами номера (металлических табличек, которые крепятся на машину) в таком случае нужно получать в специализированной организации.
Автоновости дня 01 февраля в 23:23
Здоровье

Почти половина врачей не верит в изменение системы здравоохранения после смены главы Минздрава

Почти половина российских врачей считают, что после смены состава правительства и главы Минздрава изменений в системе здравоохранения не произойдет.
Коммерсантъ 05:19
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
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Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
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Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
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Экономика

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.
Газета.Ru вчера в 20:58
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
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Культура

Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале

Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:39
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