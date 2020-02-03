Общество
Ведомости«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая
«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании. «Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 0,9% оборота «Магнита» по итогам 2019 г.», – отмечается в сообщении.
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- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.РИА Новости05:41
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Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Наука
У жителей Африки впервые нашли гены неандертальцев
Ученые смогли не просто провести идентификацию генома современных людей с ДНК неандертальцев, но и отличить последовательности, принадлежащие их общим предкам.
Происшествия
Ударившему росгвардейца боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет тюрьмы
"Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы", - приводит РИА "Новости" слова следователя.
Экономика
Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
Спорт
Свердловская область профинансирует подготовку паратлета Асташова
Двести сорок тысяч рублей будет направлено из бюджета Свердловской области в текущем году на спортивную подготовку чемпиона России по паратриатлону Михаила Асташова, который устроился на работу курьером в сервис "Яндекс.Еда", сообщили РИА Новости в понедельник в министерстве физической культуры и спорта региона.
Общество
Все российские организованные туристы вернулись из Китая
По поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в КНР, на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию, — отмечают представители ведомства.
Происшествия
СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве
В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Футбол
Уточнен размер зарплаты Кокорина в «Зените»
По информации журналиста Василия Уткина, размер зарплаты Кокорина в «Зените» составляет 20 тысяч рублей.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Здоровье
Врач объяснила, как правильно носить маску для защиты от коронавируса
Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат МГД Ольга Шарапова рассказала "Вечерней Москве", может ли защитить медицинская маска от заражения коронавирусом и что важно учесть при ее использовании.
Энергетика
«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое
Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем 2019 года — с 8,065 млрд куб. м до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.
Происшествия
В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе
Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
Политика
Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Авто
Новый механизм регистрации автомобилей пояснили в ГИБДД
Второй вариант — уплата госпошлины 850 рублей и получение в ГИБДД только свидетельства о регистрации с уже присвоенным автомобилю госномером, а сами номера (металлических табличек, которые крепятся на машину) в таком случае нужно получать в специализированной организации.
Здоровье
Почти половина врачей не верит в изменение системы здравоохранения после смены главы Минздрава
Почти половина российских врачей считают, что после смены состава правительства и главы Минздрава изменений в системе здравоохранения не произойдет.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Хоккей
Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев
Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
Экономика
Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса
После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Культура
Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале
Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.