Общество

Газета.RuГазета.Ru«Магнит» отказался от закупки овощей и фруктов из Китая

Российский ритейлер "Магнит" остановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за распространения коронавируса нового типа, сообщает РИА "Новости". Поставки прекращены также в связи с усложнением логистики. Утверждается, что это не окажет заметного влияния на стоимость товаров.
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«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости05:41

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Коммерсантъ06:07

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Голикова заявила о приостановке чартеров между Россией и Китаем

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Ряд изменений коснется продажи билетов. По нынешним правилам потерянный билет на пригородную электричку восстановить нельзя.
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Общее число заболевших коронавирусом в регионах КНР превысило 20 тысяч

Общее количество заражённых новым коронавирусом 2019-nCoV в 31 регионе Китая достигло 20 438 человек, 425 заболевших скончались.
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«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
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Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
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Заварухин: Сятери держал нас в игре

Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин подвёл итог игры с "Автомобилистом" (3:2 Б).
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Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
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Рисунок 16-летней россиянки с Билли Айлиш поместили на обложку Vogue

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Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
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