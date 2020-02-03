Общество

Газета.RuГазета.Ru«Магнит» отказался от закупки овощей и фруктов из Китая

Российский ритейлер "Магнит" остановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за распространения коронавируса нового типа, сообщает РИА "Новости". Поставки прекращены также в связи с усложнением логистики. Утверждается, что это не окажет заметного влияния на стоимость товаров.
Читать в источнике
Комментировать92
с чего всё началось

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости05:41

Подробнее о событии

Х5 и «Магнит» начали заменять поставщиков из Китая из-за коронавируса

Интерфакс08:31

Китайские овощи и морепродукты предложили заменить поставками из Марокко и Турции

ТАСС08:57

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

Коммерсантъ06:07

«Магнит» из-за коронавируса прекратил закупать овощи и фрукты в Китае

РБК06:19

«Магнит» перестанет закупать фрукты и овощи из Китая

Телеканал 360°06:03

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

Ведомости05:57

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая из-за коронавируса

ПРАЙМ05:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Общество

В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
РИА Новости вчера в 19:13
Авто

Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos

Новый компактный кроссовер Kia Seltos появится в салонах официальных российских дилеров 2 марта.
Известия 09:52
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку 32 самолетов F-35 у США

Власти Польши заключили контракт на покупку в США 32 истребителей-бомбардировщиков F-35, сообщает Polskie Radio 24.
РБК 31 января в 13:46
Происшествия

Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца

Военный суд Москвы принял решение арестовать до 1 апреля чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.
RT на русском 09:32
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru 03:04
Футбол

Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ

Источник РБК в клубе уточнил, что зарплата Кокорина приравнена к МРОТ.
РБК 09:11
Происшествия

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
BFM.ru 08:10
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Музыка

Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России

В шорт-лист претендентов для выступления на «Евровидении-2020» попала одна из самых популярных певиц прошлого года Zivert, известная своими сатирическими песнями питерская группа Little Big и уже представлявшая Россию в 2015 году Полина Гагарина.
Профиль 09:22
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Здоровье

Более 4 тыс. человек в РФ находятся под наблюдением из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора сообщил, что под медицинским наблюдением в РФ находятся более четырех тысяч человек в связи с распространением китайского коронавируса.
iReactor 08:10
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третьего ребенка

Милла Йовович родила третьего ребенка.
Super.ru вчера в 17:16
Кино

Опубликован дебютный трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»

Культуромания 07:06
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Кино

Disney показала тизер новых сериалов Marvel

News.ru 04:55
Энергетика

«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое

Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем 2019 года — с 8,065 млрд куб. м до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.
РБК 09:23
Армия и оружие

Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных

REGNUM 02:40
Общество

Дочь Джонни Деппа пришла на кинопремию в «голом» платье

Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради не стала надевать бюстгальтер под откровенное кружевное платье.
НТВ 10:19
Здоровье

Россия направила в страны ЕАЭС и СНГ средства диагностики коронавируса

Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ) получили средства лабораторной диагностики нового типа коронавируса, передает "Газета.ru" со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.
Радио Sputnik 02:52
Происшествия

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

«Олег Зубков арестован судом на два месяца в рамках рассмотрения уголовного дела о нанесении львами травм посетительнице сафари-парка», — сообщило агентство.
REGNUM 09:55
Армия и оружие

The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»

Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
РИА Новости вчера в 10:58
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Наука

Число заболевших коронавирусом 2019-nCov в Китае могло быть занижено в десять раз

По состоянию на утро 3 февраля официально подтвержден 17 491 случай заражения коронавирусом 2019-nCov, из них 17 307 — в Китае.
Naked Science 09:23
Происшествия

В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
РБК 09:33
Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые станет мамой

Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение.
Аргументы недели 08:13
Наука

Серые тюлени похлопали ластами для привлечения пары

N+1 09:52
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета 06:56
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное