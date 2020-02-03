Общество
Газета.Ru«Магнит» отказался от закупки овощей и фруктов из Китая
Российский ритейлер "Магнит" остановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за распространения коронавируса нового типа, сообщает РИА "Новости". Поставки прекращены также в связи с усложнением логистики. Утверждается, что это не окажет заметного влияния на стоимость товаров.
Читать в источнике
Оценить88
с чего всё началось
- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.РИА Новости05:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Общество
В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
Авто
Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos
Новый компактный кроссовер Kia Seltos появится в салонах официальных российских дилеров 2 марта.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку 32 самолетов F-35 у США
Власти Польши заключили контракт на покупку в США 32 истребителей-бомбардировщиков F-35, сообщает Polskie Radio 24.
Происшествия
Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца
Военный суд Москвы принял решение арестовать до 1 апреля чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Футбол
Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ
Источник РБК в клубе уточнил, что зарплата Кокорина приравнена к МРОТ.
Происшествия
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Музыка
Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России
В шорт-лист претендентов для выступления на «Евровидении-2020» попала одна из самых популярных певиц прошлого года Zivert, известная своими сатирическими песнями питерская группа Little Big и уже представлявшая Россию в 2015 году Полина Гагарина.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Здоровье
Более 4 тыс. человек в РФ находятся под наблюдением из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора сообщил, что под медицинским наблюдением в РФ находятся более четырех тысяч человек в связи с распространением китайского коронавируса.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третьего ребенка
Милла Йовович родила третьего ребенка.
Кино
Опубликован дебютный трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Кино
Disney показала тизер новых сериалов Marvel
Энергетика
«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое
Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем 2019 года — с 8,065 млрд куб. м до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.
Общество
Дочь Джонни Деппа пришла на кинопремию в «голом» платье
Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради не стала надевать бюстгальтер под откровенное кружевное платье.
Здоровье
Россия направила в страны ЕАЭС и СНГ средства диагностики коронавируса
Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ) получили средства лабораторной диагностики нового типа коронавируса, передает "Газета.ru" со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.
Происшествия
Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца
«Олег Зубков арестован судом на два месяца в рамках рассмотрения уголовного дела о нанесении львами травм посетительнице сафари-парка», — сообщило агентство.
Армия и оружие
The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Наука
Число заболевших коронавирусом 2019-nCov в Китае могло быть занижено в десять раз
По состоянию на утро 3 февраля официально подтвержден 17 491 случай заражения коронавирусом 2019-nCov, из них 17 307 — в Китае.
Происшествия
В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии
Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые станет мамой
Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение.
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.