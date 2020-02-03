С начала года компания начала импортировать эти товары из других стран - Марокко, Израиля, Турции, а также увеличила закупки российских овощей, полностью заместив китайский импорт", - сказали в компании. "В настоящее время поставки продукции выполняются стабильно и в необходимом объеме.

с чего всё началось

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