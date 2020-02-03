Общество
Российская газета«Магнит» приостановил поставки китайских овощей
Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей, заверили представители ретейлера. В сеть "Магнит" входит более 20 тысяч магазинов.
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с чего всё началось
С начала года компания начала импортировать эти товары из других стран - Марокко, Израиля, Турции, а также увеличила закупки российских овощей, полностью заместив китайский импорт", - сказали в компании. "В настоящее время поставки продукции выполняются стабильно и в необходимом объеме.РИА Новостивчера в 05:41
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Происшествия
Самолет Air Canada аварийно сел в Мадриде из-за сломавшихся шасси
В понедельник, 3 февраля, самолет авиакомпании Air Canada совершил аварийную посадку в аэропорту Мадрида.
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Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Общество
В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»
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Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Армия и оружие
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По словам Акара, о гибели военных рассказали турецкие источники в регионе. Он добавил, что удары были нанесены по 54 целям сирийской армии.
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Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Общество
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Авто
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В Китае оценили процент смертности из-за коронавируса
В МИДе Китая назвали очень низким процент смертности от коронавируса, который составил 2,1% от всех случаев заражения.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Технологии
Британские астрономы научились прогнозировать суперштормы в космосе
Менее мощные события, как уточняют астрономы из Уорикского университета, происходят примерно раз в три года.
Общество
Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
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Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
Самолет лоукостера «Победа», выполнявший рейс по маршруту Уфа — Внуково выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту вылета, никто не пострадал, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиаузла.
Политика
На Украине анонсировали новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию "Главком", что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Происшествия
Сбежавшего больше месяца назад пациента психбольницы в Чите нашли
Ранее ZAB.RU писал, что 27 декабря двое преступников Фёдор Ланин и Иван Мирсанов в очередной раз сбежали из психиатрической больницы в Ивановке.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в РФ и СНГ
Культура
Обзор пермской газеты «Новый компаньон» от 4 февраля
В галерее "Марис-Арт" открылась персональная выставка Михаила Павлюкевича.
Политика
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Латвийский актер Андрис Лиелайс в борьбе за права Эстонии и Украины оконфузился на российском ТВ.
Общество
Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров
Министерство транспорта предложило уточнить случаи, при которых пассажиры железнодорожного транспорта, мешающие спокойствию других граждан, могут быть удалены из вагона.
Экономика
НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз
Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
Общество
В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП
Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
Политика
Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США
Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Экономика
Росатом планирует вложить 53 млрд рублей в ЖКХ Сахалинской области
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» планирует вложить 53 млрд рублей в развитие ЖКХ в регионе.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Происшествия
Врач помог россиянину уклониться от армии и лишился миллионов рублей
Врач из Красноярска помог россиянину уклониться от армии и лишился миллионов.
Политика
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Общество
Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Профессиональные взыскатели — коллекторы и сотрудники банков — смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.
Политика
В Кремле оценили идею патриарха Кирилла упомянуть Бога в Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу включить упоминание о Боге в Конституцию страны.
Политика
Трамп одержал уверенную победу на партсобраниях республиканцев в Айове
Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу на состоявшихся в понедельник в Айове партсобраниях республиканцев.