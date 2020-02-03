Общество

Российская газетаРоссийская газета«Магнит» приостановил поставки китайских овощей

Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей, заверили представители ретейлера. В сеть "Магнит" входит более 20 тысяч магазинов.
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с чего всё началось

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

С начала года компания начала импортировать эти товары из других стран - Марокко, Израиля, Турции, а также увеличила закупки российских овощей, полностью заместив китайский импорт", - сказали в компании. "В настоящее время поставки продукции выполняются стабильно и в необходимом объеме.
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«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

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RT на русскомвчера в 06:03

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ПРАЙМвчера в 05:35
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Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу на состоявшихся в понедельник в Айове партсобраниях республиканцев.
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