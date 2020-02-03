Общество

Газета.RuГазета.Ru«Магнит» отказался от закупки овощей и фруктов из Китая

Российский ритейлер "Магнит" остановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за распространения коронавируса нового типа, сообщает РИА "Новости". Поставки прекращены также в связи с усложнением логистики. Утверждается, что это не окажет заметного влияния на стоимость товаров.
Читать в источнике
Комментировать118
с чего всё началось

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости05:41

Подробнее о событии

«Магнит» перестанет закупать фрукты и овощи из Китая

Телеканал 360°06:03

Китайские овощи и морепродукты предложили заменить поставками из Марокко и Турции

ТАСС08:57

«Магнит» из-за коронавируса прекратил закупать овощи и фрукты в Китае

РБК06:19

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

Коммерсантъ06:07

Х5 и «Магнит» начали заменять поставщиков из Китая из-за коронавируса

Интерфакс08:31

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

Ведомости05:57

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая из-за коронавируса

ПРАЙМ05:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:53, Ашберн
Общество

В Крыму арестован директор сафари-парка «Тайган»

В Крыму на два месяца арестован директор местного сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.
Газета.Ru 10:40
Авто

Kia объявила цены и комплектации кроссовера Seltos

Компания Kia начнет российские продажи нового компактного кроссовера Seltos в марте нынешнего года.
AutoNews 09:42
Космос

В Байконуре вывезли ракету «Союз» для запуска спутников OneWeb

Ракета-носитель "Союз-2.1б" для запуска 34 британских спутников связи OneWeb, намеченного в ночь на 7 февраля, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
РИА Новости 00:39
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Футбол

Карпина озадачил подарок игроков ФК «Ростов» на день рождения

Rostov gazeta 06:27
Теннис

Джокович победил в Australian Open

Теннисист из Сербии Новак Джокович одержал победу в турнире Australian Open-2020.
Национальная служба новостей вчера в 10:01
Происшествия

Родители фигурантов дела «Сети» написали открытое письмо Владимиру Путину

Родители фигурантов дела о террористическом сообществе «Сеть» написали открытое письмо Владимиру Путину, в котором они просят его обратить внимание на уголовное преследование их детей.
Дождь 11:38
Шоу-бизнес

Валерия провела тренировку для подписчиков

WomanHit.ru 11:13
Футбол

Цорн рассказал о ходе переговоров по приобретению Соболева

Спортивный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о том, как проходили переговоры по приобретению у самарских "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева, которого красно-белые взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа.
ProstoProSport 03:18
Политика

Польша хочет занять место Великобритании в ЕС

Польша намерена занять место Великобритании в Европейском Союзе.
Городовой 07:39
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $55

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $55 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 11:48
Политика

Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Газета.Ru 10:39
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru 10:28
Общество

Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Китая

Все организованные российские туристы, находившиеся в Китае, вернулись в РФ.
Агентство Москва 10:20
Футбол

ФК «Енисей» назвал организатора взлома соцсетей и уволил его

ДЕЛА.ru 05:59
Общество

Власти Петербурга до сих пор не знают, кто обрушил СКК

Власти Петербурга по-прежнему не обладают официальной информацией о том, какая именно субподрядная организация провела демонтаж СКК «Петербургский» так, что здание рухнуло, погубив рабочего.
REGNUM 09:02
Общество

Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве

Вильфанд отметил, что впервые за все зимнее время температура в регионе приблизится к норме и будет восприниматься как настоящий холод.
Газета.Ru 10:55
Общество

Российская компания потребовала от партии Марин Ле Пен €9 млн

В 2016 году банк лишился лицензии, но перед этим право требовать долги по выданному французской партии кредиту перешло ООО «Конти».
Право.ру 10:52
Здоровье

Врач объяснила, как правильно носить маску для защиты от коронавируса

Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат МГД Ольга Шарапова рассказала "Вечерней Москве", может ли защитить медицинская маска от заражения коронавирусом и что важно учесть при ее использовании.
РИА Новости 09:59
Происшествия

Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

Российская газета 09:54
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет

На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
ГлобалМСК.ру 11:06
Гаджеты

Стало известно преимущество Samsung Galaxy S20 над iPhone 11 Pro Max

Профиль 08:16
Общество

Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову

В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Коммерсантъ 10:43
Политика

ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.
Lenta.ru 08:49
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Газета.Ru вчера в 07:17
Единоборства

Федор Емельяненко может провести бой летом или осенью 2020 года

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может провести следующий поединок летом или осенью этого года, заявил спортсмен в интервью ТАСС.
Коммерсантъ 02:33
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Общество

Льготы по оплате услуг ЖКХ получают более 26 тысяч магнитогорцев

Для малообеспеченных категорий граждан города предусмотрены бюджетные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Магсити74 вчера в 21:00
Армия и оружие

National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР

Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Профиль вчера в 04:06
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное