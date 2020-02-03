Общество
Газета.Ru«Магнит» отказался от закупки овощей и фруктов из Китая
Российский ритейлер "Магнит" остановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за распространения коронавируса нового типа, сообщает РИА "Новости". Поставки прекращены также в связи с усложнением логистики. Утверждается, что это не окажет заметного влияния на стоимость товаров.
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- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.РИА Новости05:41
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Космос
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Ракета-носитель "Союз-2.1б" для запуска 34 британских спутников связи OneWeb, намеченного в ночь на 7 февраля, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
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Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
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Теннисист из Сербии Новак Джокович одержал победу в турнире Australian Open-2020.
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Польша хочет занять место Великобритании в ЕС
Польша намерена занять место Великобритании в Европейском Союзе.
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $55
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $55 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
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Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
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Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Китая
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Власти Петербурга по-прежнему не обладают официальной информацией о том, какая именно субподрядная организация провела демонтаж СКК «Петербургский» так, что здание рухнуло, погубив рабочего.
Общество
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Вильфанд отметил, что впервые за все зимнее время температура в регионе приблизится к норме и будет восприниматься как настоящий холод.
Общество
Российская компания потребовала от партии Марин Ле Пен €9 млн
В 2016 году банк лишился лицензии, но перед этим право требовать долги по выданному французской партии кредиту перешло ООО «Конти».
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Врач объяснила, как правильно носить маску для защиты от коронавируса
Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат МГД Ольга Шарапова рассказала "Вечерней Москве", может ли защитить медицинская маска от заражения коронавирусом и что важно учесть при ее использовании.
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Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
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Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет
На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
Общество
Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову
В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Политика
ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может провести следующий поединок летом или осенью этого года, заявил спортсмен в интервью ТАСС.
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Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Общество
Льготы по оплате услуг ЖКХ получают более 26 тысяч магнитогорцев
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National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР
Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.