Общество

Российская газетаРоссийская газета«Магнит» приостановил поставки китайских овощей

Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей, заверили представители ретейлера. В сеть "Магнит" входит более 20 тысяч магазинов.
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«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости05:41

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«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

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Телеканал 360°06:03

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая из-за коронавируса

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