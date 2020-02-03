Общество
Российская газета«Магнит» приостановил поставки китайских овощей
Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей, заверили представители ретейлера. В сеть "Магнит" входит более 20 тысяч магазинов.
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- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.РИА Новости05:41
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Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
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Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $55 впервые с января 2019 года
Как отмечал министр энергетики России Александр Новак осенью 2019 года, цена нефти в $50 за баррель является справедливой, а о $100 за баррель можно забыть.
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Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Хоккей
Умер 18-летний вратарь «Барыса»
View this post on Instagram 3 и 4 февраля все матчи чемпионата Казахстана, МХЛ и ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве.
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Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Общество
Путин поговорил по телефону с королем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на мировом рынке углеводородов, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
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«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Политика
Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Общество
Российским домохозяйкам предложили платить пособие
Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Политика
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Здоровье
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Общество
Кейт Миддлтон пришла на премию BAFTA в старом платье
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон стала героиней светской хроники после прошедшей накануне церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.
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ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Общество
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В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Гаджеты
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По данным источников, китайский производитель решил провести анонс раньше – 7 февраля.
Наука
Ученые выяснили, как мелодия будильника влияет на скорость пробуждения
Австралийские специалисты отслеживали, как разные сигналы будильника влияют на бодрость или сонливость 50 добровольцев.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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Кремль считает маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США
В Кремле назвали развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, но считают маловероятным «сверхблизкое сближение» этих государств.