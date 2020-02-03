Общество
Российская газета«Магнит» приостановил поставки китайских овощей
Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей, заверили представители ретейлера. В сеть "Магнит" входит более 20 тысяч магазинов.
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- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.РИА Новости05:41
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Адвокат боксера Кушиташвили: сотрудник Росгвардии ударился сам
Журналисты РЕН ТВ побеседовали с адвокатом Александром Дегтеревым, представляющим в суде интересы боксера Георгия Кушиташвили, он рассказал свою версию случившегося.
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Совет Думы продлил срок предоставления поправок до 14 февраля.
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«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
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Президиум ВФЛА подал в отставку по рекомендации ОКР и Минспорта
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба Министерства спорта.
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Милла Йовович в третий раз стала мамой
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Киберспорт
Zayac стал игроком Virtus.pro, Cooman — стендин на квалификации на мейджор
Бывший капитан Natus Vincere Бакыт Zayac Эмилжанов стал новым саппортом состава Virtus.pro по Dota 2, а Виталий Save- Мельник и Егор epileptick1d Григоренко переведены в запас.
Общество
Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить
Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV взволновала чиновников.
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Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Сенатор Алексей Пушков 3 февраля на своей странице в Twitter прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Общество
Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову
В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
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В занятии принял участие полузащитник Наиль Умяров, который ранее работал по индивидуальной программе и пропустил первый матч Кубка «Париматч Премьер» против «Ростова» (2:1). В текущем сезоне Умяров провел 10 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.
Здоровье
Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиняться перед Иваном Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Энергетика
Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
Общество
Инвестиционный форум в Сочи решили перенести из-за коронавируса
Чернышенко объяснял это тем, что из четырех тысяч зарегистрированных на форум участников около 500 — иностранцы, а половина из них приходится на страны, в которых уже зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, вызвавшем вспышку неизвестной пневмонии в Китае.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Общество
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В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Общество
Поклонская предстала в «голливудском» облике
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская решила вспомнить о своем статусе крымской «няш-мяш».
Общество
16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue
Журнал Vogue показал в соцсетях обложку цифровой версии мартовского номера, героем которой стала Билли Айлиш, обладательница пяти премий «Грэмми».
Культура
Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»
Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
Политика
Украина и Турция заключили договор о военно-финансовом сотрудничестве
Межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве подписали министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
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Политика
Зеленский намерен привлечь «лавину инвестиций» в экономику Украины
Ранее Зеленский выразил надежду, что США увеличат инвестиции в украинскую экономику в 2020 году.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Авто
Названы ошибки при замене и доливе моторного масла
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Технологии
Бизнес призвал отложить предустановку российского софта до 2021 года
Закон об обязательной предустановке российского ПО вступает в силу 1 июля 2020 г. Согласно проекту постановления правительства, первыми предустанавливать отечественный софт должны будут производители смартфонов.
Происшествия
В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.