Общество
Ведомости«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая
«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании. «Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 0,9% оборота «Магнита» по итогам 2019 г.», – отмечается в сообщении.
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- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.РИА Новости05:41
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Общество
Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову
В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Политика
ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.
Политика
В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
В Киеве прошла встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Экономика
Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса
После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.
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Федор Емельяненко ответил фанатам на критику боя против Джексона
Федор Емельяненко высказался в ответ на критику боя с Джексоном от поклонников.
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Актриса Екатерина Климова показала, как она выглядела в 18 лет
На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Климова опубликовала архивный снимок, на котором ей все лишь 18 лет.
Происшествия
Подозрение на коронавирус у двух украинцев не подтвердилось
Подозрение на коронавирус 2019-nCoV у двух украинцев не подтвердилось, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава Украины.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
Старшие дочери с отцом, режиссером Полом Андерсеном навестили маму с сестрой в больнице.
Происшествия
Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде
"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
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Российского советника с женой нашли мертвыми в Цхинвале
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
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Григорий Лепс в Париже перенес операцию на голосовых связках
Отечественный исполнитель Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Происшествия
Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования
Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
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Поклонская предстала в «голливудском» облике
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская решила вспомнить о своем статусе крымской «няш-мяш».
Музыка
Появился шорт-лист претендентов на участие в «Евровидении-2020»
Армия и оружие
СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск
Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии, сообщила проправительственная газета al-Watan.
Шоу-бизнес
Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа
Эмбер Херд обвиняет бывшего мужа в домашнем насилии и избиении, а Джонни Депп пытается оправдаться, заявляя, что слова актрисы — ложь и клевета.
Энергетика
Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
Технологии
Ученые рассказали, как укрепить сердце и сосуды
Ученые выяснили, что чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием серных аминокислот — мяса, молочных продуктов, орехов и сои — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а низкобелковая растительная пища, наоборот, оказывает позитивное влияние на здоровье сердца и сосудов.
Общество
Российским домохозяйкам предложили платить пособие
Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Наука
Почему у дятлов не бывает сотрясения мозга: удивительная природа
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Детские сады, школы и вузы Саратова закрывают на карантин
С 4 по 10 февраля приостанавливаются занятия в школах, детских садах, учреждениях начального профессионального образования, средних специальных учебных заведениях и вузах Саратова.
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
За последнюю неделю в пяти из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Общество
Инфекционист назвал срок жизни нового коронавируса
Коронавирус нового типа может жить в открытой среде до пяти дней, заявил член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению Китая Цзян Жунмэн.
Экономика
Мосбиржа запустила торги ГДР группы «Эталон»
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) группы "Эталон" начали торговаться на Московской бирже.
Политика