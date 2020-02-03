Общество

ВедомостиВедомости«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании. «Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 0,9% оборота «Магнита» по итогам 2019 г.», – отмечается в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать128
с чего всё началось

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости05:41

Подробнее о событии

Торговые сети стали отказываться от китайских продуктов

РБК15:07

Магазины и рестораны ищут замену китайским продуктам

Ведомости13:11

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая из-за коронавируса

ПРАЙМ05:35

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

Коммерсантъ06:07

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

RT на русском06:03

«Магнит» перестанет закупать фрукты и овощи из Китая

Телеканал 360°06:03

АКОРТ: россияне не заметят дефицита продуктов из-за приостановки поставок из Китая

ТАСС08:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 15:22, Ашберн
Общество

Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову

В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Коммерсантъ 10:43
Политика

ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.
Lenta.ru 08:49
Политика

В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

В Киеве прошла встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Газета.Ru 13:10
Экономика

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.
Газета.Ru вчера в 20:58
Единоборства

Федор Емельяненко ответил фанатам на критику боя против Джексона

Федор Емельяненко высказался в ответ на критику боя с Джексоном от поклонников.
ИнфоСМИ 14:14
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Климова показала, как она выглядела в 18 лет

На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Климова опубликовала архивный снимок, на котором ей все лишь 18 лет.
MedikForum.ru 12:27
Происшествия

Подозрение на коронавирус у двух украинцев не подтвердилось

Подозрение на коронавирус 2019-nCoV у двух украинцев не подтвердилось, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава Украины.
РИА Новости 15:16
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

Старшие дочери с отцом, режиссером Полом Андерсеном навестили маму с сестрой в больнице.
Вести ФМ 00:14
Наука

Объявлены лауреаты премии президента РФ в области науки

РЕН ТВ 11:02
Происшествия

Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде

"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Интерфакс 13:45
Армия и оружие

Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

РБК 06:02
Происшествия

Российского советника с женой нашли мертвыми в Цхинвале

Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
РИА Новости 11:05
Общество

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
BFM.ru 08:10
Шоу-бизнес

Григорий Лепс в Париже перенес операцию на голосовых связках

Отечественный исполнитель Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках.
Актуальные Новости 05:52
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Происшествия

Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
Вести.Ru 11:14
Общество

Поклонская предстала в «голливудском» облике

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская решила вспомнить о своем статусе крымской «няш-мяш».
Журналистская правда вчера в 10:01
Культура

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru 02:20
Музыка

Появился шорт-лист претендентов на участие в «Евровидении-2020»

Экспресс газета 07:33
Армия и оружие

СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск

Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии, сообщила проправительственная газета al-Watan.
РИА Новости 14:55
Шоу-бизнес

Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа

Эмбер Херд обвиняет бывшего мужа в домашнем насилии и избиении, а Джонни Депп пытается оправдаться, заявляя, что слова актрисы — ложь и клевета.
StarHit.ru 01 февраля в 19:00
Энергетика

Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
РБК 13:22
Технологии

Ученые рассказали, как укрепить сердце и сосуды

Ученые выяснили, что чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием серных аминокислот — мяса, молочных продуктов, орехов и сои — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а низкобелковая растительная пища, наоборот, оказывает позитивное влияние на здоровье сердца и сосудов.
РИА Новости 08:41
Общество

Российским домохозяйкам предложили платить пособие

Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 19:04
Наука

Почему у дятлов не бывает сотрясения мозга: удивительная природа

Популярная механика 12:17
Здоровье

Детские сады, школы и вузы Саратова закрывают на карантин

С 4 по 10 февраля приостанавливаются занятия в школах, детских садах, учреждениях начального профессионального образования, средних специальных учебных заведениях и вузах Саратова.
REGNUM 09:03
Финансы

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в пяти из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 03:40
Общество

Инфекционист назвал срок жизни нового коронавируса

Коронавирус нового типа может жить в открытой среде до пяти дней, заявил член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению Китая Цзян Жунмэн.
Газета.Ru 10:41
Экономика

Мосбиржа запустила торги ГДР группы «Эталон»

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) группы "Эталон" начали торговаться на Московской бирже.
ТАСС 05:52
Политика

Рустам Минниханов в Нью-Йорке встретится с Генсеком ООН

Московский Комсомолец 01:30
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное