- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.

с чего всё началось

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании. «Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 0,9% оборота «Магнита» по итогам 2019 г.», – отмечается в сообщении.

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

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