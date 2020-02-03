Общество

Национальное Аграрное АгентствоНациональное Аграрное Агентство«Магнит» приостановил закупки овощей и фруктов из Китая

Крупнейшая в России розничная компания «Магнит» временно прекратила импорт плодоовощной продукции из КНР из-за короновируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
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«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.
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