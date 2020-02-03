Общество
Национальное Аграрное Агентство«Магнит» приостановил закупки овощей и фруктов из Китая
Крупнейшая в России розничная компания «Магнит» временно прекратила импорт плодоовощной продукции из КНР из-за короновируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось
- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.РИА Новостивчера в 05:41
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Экономика
Tesla рекордно подорожала за сутки
Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи.
Здоровье
Россия готовится к масштабному распространению коронавируса
Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ.
Общество
Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян
Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
Культура
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Политика
Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".
Общество
РБК: коллекторы смогут работать под «цифровыми» псевдонимами
Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут работать без предоставления информации о своей личности, называя в качестве имени цифровые идентификаторы.
Общество
Казахстан позвал Белоруссию обсудить поставки нефти
Ногаев заметил, что его ведомство занимается тем, что разрабатывает политику диверсификации поставок нефти, поэтому делегацию «Белнефтехима» позвали для встречи непосредственно с экспортерами.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
Хоккей
Умер олимпийский чемпион по хоккею Скворцов
Легендарный нападающий сборный СССР и нижегородского клуба «Торпедо» скончался в возрасте 65 лет.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Футбол
Переход Седрика в «Арсенал» вызвал вопросы у персонала клуба
Как утверждает источник, в «Арсенале» возникли вопросы относительно разумности подписания португальского защитника, который появился на тренировочной базу клуба с наколенником.
Армия и оружие
Глава ВМС США призвал изменить состав флота
Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли поделился подробностями недавно проведенного комплексного анализа состава флота.
Политика
Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы
"Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.
Политика
Первый самолет ВКС РФ вылетел для эвакуации россиян из Уханя
Первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вылетел для эвакуации российских граждан из китайского Уханя, сообщает во вторник, 4 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Общество
Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой
Скандал с предложением продавать животных ради оплаты коммунальных услуг разгорелся 1 февраля.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Футбол
Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ
На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
Экономика
Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%
ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Общество
Навальный, Макаревич и Улицкая просят не запрещать марш памяти Немцова
В послании отмечается, что участники марша планируют высказаться о последних предложениях властей России и выдвинуть свои требования.
Политика
Острый вопрос: польский антисемитизм был не менее страшен, чем антисемитизм Гитлера
После чего Гитлер заявил послу, что именно в этом он видит решение еврейской проблемы Восточной Европы – то есть в принудительной эмиграции евреев из Польши, Венгрии и Румынии в заморские колонии, и что лично он, Адольф Гитлер, готов приступить к реализации этого плана немедля.
Происшествия
В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.