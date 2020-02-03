- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.

с чего всё началось

Крупнейшая в России розничная компания «Магнит» временно прекратила импорт плодоовощной продукции из КНР из-за короновируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Экономика Tesla рекордно подорожала за сутки Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи.

Здоровье Россия готовится к масштабному распространению коронавируса Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Общество РБК: коллекторы смогут работать под «цифровыми» псевдонимами Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут работать без предоставления информации о своей личности, называя в качестве имени цифровые идентификаторы.

Общество Казахстан позвал Белоруссию обсудить поставки нефти Ногаев заметил, что его ведомство занимается тем, что разрабатывает политику диверсификации поставок нефти, поэтому делегацию «Белнефтехима» позвали для встречи непосредственно с экспортерами.

Происшествия Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Шоу-бизнес Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.

Политика Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы "Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.

Политика Острый вопрос: польский антисемитизм был не менее страшен, чем антисемитизм Гитлера После чего Гитлер заявил послу, что именно в этом он видит решение еврейской проблемы Восточной Европы – то есть в принудительной эмиграции евреев из Польши, Венгрии и Румынии в заморские колонии, и что лично он, Адольф Гитлер, готов приступить к реализации этого плана немедля.

Происшествия В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.