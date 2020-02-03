Общество
UfaTime.ru«Магнит» перестал закупать овощи и фрукты из Китая
Российский ритейлер «Магнит» пока не будет закупать фрукты и овощи из Китая в связи с распространением коронавируса нового типа и из-за усложнения логистики, сообщает РИА «Новости».
Читать в источнике
Оценить167
с чего всё началось
- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.РИА Новостивчера в 05:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 03:18, Ашберн
Здоровье
Минздрав определил место, куда будут эвакуировать россиян из Китая
Определено место, куда будут вывозить граждан России из Китая для проведения карантинных мероприятий, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Единоборства
Фёдор Емельяненко хочет реванш с Райаном Бейдером
Русский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заявил о желании провести реванш с действующим чемпионом в двух весовых категориях Райаном Бейдером.
Общество
Находящийся в Ухане россиянин рассказал об обстановке в городе
Что касается самих китайцев и слухах о занижении официальным Пекином данных о количестве заболевших, то, как отметил Павел Личман, подобная информация действительно время от времени просачивается, но судя по целому ряду внешних факторов можно с большей уверенностью утверждать, что власти КНР озвучивают правдивую статистику и контролируют ситуацию.
Происшествия
В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа
Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Гаджеты
Производство и продажа смартфонов Blackberry будут прекращены
Происшествия
Убитым в центре Киева оказался хирург из Донецка
Мужчиной, убитым накануне в центре Киева, оказался хирург Андрей Сотник, руководитель компании DMK Ukraine.
Политика
Украина готовит новые судебные иски против России
Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Футбол
Юрий Семин: «Продлят ли со мной контракт? А вдруг скажут, что у меня старые методы?»
Большое интервью главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, который стал гостем редакции «СЭ» Опасно делать ставку только на своих воспитанников — Давайте начнем разговор с селекции.
Армия и оружие
ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии
Турецкие войска в ночь с 2 на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.
Общество
На Украине исправили платежки женщине, которой предложили продать пса
Кабинет министров Украины разобрался с платежками пенсионерки, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги, сообщила заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека
Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
Спорт
Клебо рассказал, как сломал палец
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо огласил обстоятельства, как же образом сломал палец руки.
Политика
Опубликован разговор диспетчера и заметившего иранскую ракету пилота
Общество
Раскрыта опасность бокала вина за ужином
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн призвал россиян не равняться на европейцев, которые привыкли каждый день пить по бокалу вина.
Происшествия
Россиянин задушил постоянно заливавшего его квартиру соседа
В ходе трапезы с потолка начала капать вода, и россиянин понял, что его вновь заливает сосед.
Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Общество
Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Согласно документу, коллекторы и сотрудники отделов взыскания смогут не называть свои полные имена, а получат право использовать в разговорах с должниками цифровые идентификаторы.
Общество
Священникам предложили перестать освящать оружие массового поражения
Межсоборное присутствие Русской православной церкви (РПЦ) разработал проект документа "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга", в котором предлагается исключить из практики священников благословение оружия неизбирательного действия и массового поражения, передает ТАСС.
Армия и оружие
Военные провели учения с ЗРК C-300 и С-400 на территории ЦВО
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели учения по отражению авиаудара условного противника в небе над Сибирью, Уралом и Поволжьем.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Политика
В США стартовала предвыборная кампания
Победа на кокусе в Айове не гарантирует какому-либо участнику предвыборной гонки того, что именно он станет кандидатом на пост президента от своей партии, однако начиная с 2000 года каждый победитель кокуса демократов в Айове в результате становился кандидатом от этой партии.
Хоккей
Тренер «Рейнджерс» раскритиковал игру российского форварда
Главный тренер "Нью-Йорк Рейнджерс" Дэвид Куинн критично отозвался о выступлении российского нападающего Павла Бучневича в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Даллас Старз", передает официальный сайт Лиги.
Хоккей