Общество
The Moscow Post«Магнит» приостановил закупки овощей и фруктов в КНР
Передает корреспондент The Moscow Post. Сообщается, что с начала года "Магнит" начал импортировать эти товары (овощи, фрукты) из других государств.
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с чего всё началось
- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.РИА Новостивчера в 05:41
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Космос
«Роскосмос» привезет на Землю лунный грунт почти за 600 млн рублей
"Роскосмос" потратит 594 млн рублей на создание космического комплекса "Луна-28" для доставки лунного грунта на Землю.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Авто
Новый Kia Sorento раскрыли до премьеры
Со сменой поколения Sorento перебрался на новую платформы Kia, предназначенную для среднеразмерных кроссоверов.
Экономика
Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%
ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Здоровье
Почти половина пациентов новосибирской ЦКБ СО РАН умирает в первые сутки после госпитализации
В результате число пролеченных пациентов с 2017 года снизилось более чем на две тысячи, число отказов от госпитализации выросло на 769.
Происшествия
В кубанском Горячем Ключе из-за подтоплений введен режим ЧС
Во вторник на территории кубанского города-курорта Горячий Ключ в связи с дождевым паводком и половодьем введен режим ЧС.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Общество
Россиянам раскрыли опасность бокала вина за ужином
Один бокал вина за ужином может привести россиян к алкоголизму, поскольку этот способ употребления напитка — «европейская формула».
Происшествия
Врача из Красноярска оштрафовали на 3 млн за помощь уклонисту
По данным контрразведчиков, уролог согласился помочь молодому человеку уклониться от военной службы и поставил ему ложный диагноз за 50 тыс. рублей, сообщают «РИА Новости» во вторник, 4 февраля.
Общество
В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Общество
Сочинский инвестфорум перенесут из-за коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами предложил правительству перенести Российский инвестиционный форум в Сочи на другие сроки.
Авто
УАЗ назвал цены на спецверсию «Буханки» для тяжелого бездорожья
Компания УАЗ начала продажи специальной версию модели УАЗ СГР, которая известна под названием «Буханка», специально для езды по тяжелому бездорожью.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
Энергетика
«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе
Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Армия и оружие
The National Interest указал на опасность российских «Солнцепеков»
ТОС-1А «Солнцепек» была разработана на базе танка Т-90, аналогов ей в мире нет.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Футбол
«Рубин» арендовал хавбека «Ольборга» Абильдгора
Центральный полузащитник «Ольборга» Оливер Абильдгор перешел в «Рубин» на правах аренды.
Кино
Disney показала тизер новых сериалов Marvel
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Шоу-бизнес
Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Происшествия
Арестованы мошенники, похитившие машины у 300 россиян
Полицейские накрыли банду, которая похищала автомобили у россиян. Мошенники действовали с 2017 года в Москве, Белгороде, Орле и Курске.
Шоу-бизнес
Леди Гага показала нового бойфренда
Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
Общество
Находящийся в Ухане россиянин рассказал об обстановке в городе
Что касается самих китайцев и слухах о занижении официальным Пекином данных о количестве заболевших, то, как отметил Павел Личман, подобная информация действительно время от времени просачивается, но судя по целому ряду внешних факторов можно с большей уверенностью утверждать, что власти КНР озвучивают правдивую статистику и контролируют ситуацию.
Происшествия
Тело на кресте обнаружили в Белгороде
В понедельник утром в Белгороде жуткую картину увидели местные водители, проезжающие у авторынка.
Футбол
Валерий Карпин продлил контракт с «Ростовом» на пять лет
Экономика
Мосбиржа запустила торги ГДР группы «Эталон»
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) группы "Эталон" начали торговаться на Московской бирже.
Армия и оружие
«Панцирь» сбил летевший к российской базе в Сирии беспилотник
Комплекс противовоздушной обороны "Панцирь" уничтожил беспилотник, летевший в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии.