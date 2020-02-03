- РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.

с чего всё началось

Передает корреспондент The Moscow Post. Сообщается, что с начала года "Магнит" начал импортировать эти товары (овощи, фрукты) из других государств.

«Магнит» приостановил закупки овощей и фруктов в КНР

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