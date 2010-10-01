Экономика
Интерфакс«Магнит» сократил планы по открытию магазинов «у дома»
Торговая сеть "Магнит" снизила прогноз по открытию магазинов формата "у дома" в текущем году с 1500 торговых точек до примерно 1200 (с учетом закрытий), говорится в квартальном отчете ритейлера. Компания скорректировала также планы по открытию аптек - вместо 2000 будут открыты 1200.
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Крым предложит на заседании президиума Госсовета РФ ряд инициатив в медицинской сфере
Закрепление в законодательстве статуса молодого специалиста, предложения, направленные на преодоление дефицита кадров в лечебных заведениях и ряд других предложений правительство Крыма вынесет на семинаре-совещании и расширенном заседании президиума Государственного совета РФ, которые пройдут в Калининграде.
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МИР 24 вчера в 15:15
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АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
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Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве
Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что тела трех человек — двух мужчин и женщины — были обнаружены в доме на улице Бакунинской, где квартиру снимал один из погибших.
Известия 03:12
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 28 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:07
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Роженица из Екатеринбурга разбилась насмерть, выпав из окна роддома №40.
ТАСС 01:46
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Общество
В Екатеринбурге жители дома устроили травлю инвалиду из-за парковки
В Екатеринбурге жильцы ЖК «Московский квартал» решили устроить флешмоб против инвалида, которому УК разрешила заезжать во двор на машине.
Уральский меридиан 02:28
Энергетика
США наложили санкции на треть мировых запасов нефти
Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России.
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Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Политика
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Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
РИА Новости вчера в 06:36
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Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»
В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
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