Экономика
DP.RU«Магнит» впервые за 5 лет обошёл X5 Retail Group по росту выручки
Общий объём выручки "Магнита" за 3 месяца составил 376 млрд рублей, чистая розничная выручка показала рост 17,6%, сообщили в компании. X5 Retail Group ранее отчитался о выручке в 468,5 млрд рублей в I квартале, при этом рост её объёма к первым 3 месяцам прошлого года составил 15,9%.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 14:24, Ашберн
Общество
Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях
В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
Политика
Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)
Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ 09:31
Религия
Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
Коммерсантъ 09:08
Наука
Виталий Зверев: «Вирус блокирует врожденный иммунный ответ»
Ведь известно, что живые вакцины с большей степенью стимулируют врожденный иммунный ответ.
Научная Россия 08:37
Политика
Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море.
Известия 10:18
Политика
Захарова предупредила Чехию о последствиях из-за провокаций
В свою очередь, МИД России назвал публикацию беспочвенными нападками и направил внешнеполитическому ведомству Чехии ноту.
Известия 10:25
Общество
Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии
В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях.
Lenta.ru 13:27
Происшествия
В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус
Семнадцатилетний юноша, госпитализированный в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице Тулы, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:40
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Общество
Власти Москвы заявили о вынужденном простое 2 млн человек в столице
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» заявил, что в результате ограничительных мер в городе удалось сократить число людей на рабочих местах с 7 млн до 2,5–2,6 млн.
РБК 12:44
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Футбол
Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»
Спорт-Экспресс 13:54
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
Известия вчера в 22:30
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru вчера в 10:44
Здоровье
Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса
В России по состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч.
Lenta.ru 14:13
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку на уровне 0—0,25% годовых.
RT на русском 14:07
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
Здоровье
В Тульской области министр заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте минздрава региона.
РБК 14:11
Кино
Умер индийский актёр Ирфан Кхан
RT на русском 09:54
Общество
В Карелии продлили ограничительные меры
Ограничительные меры в Карелии, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, продлены до 11 мая, соответствующее распоряжение во вторник подписал глава региона Артур Парфенчиков.
РИА Новости 14:17
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Общество
Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
Шоу-бизнес
Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске
На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru 11:02
Экономика
Мировому рынку предрекли новый обвал
Мировые фондовые рынки в марте 2020 года пережили сильнейшее падение на фоне снижения деловой активности из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:46
Общество
Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
Происшествия
В Доме ребенка в Курске обнаружен коронавирус
По информации регионального комитета здравоохранения, в Доме ребенка в соответствии с предписанием главного санитарного врача Курской области проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия.
ТАКТ-Новости 14:14