Общий объём выручки "Магнита" за 3 месяца составил 376 млрд рублей, чистая розничная выручка показала рост 17,6%, сообщили в компании. X5 Retail Group ранее отчитался о выручке в 468,5 млрд рублей в I квартале, при этом рост её объёма к первым 3 месяцам прошлого года составил 15,9%.

«Магнит» впервые за 5 лет обошёл X5 Retail Group по росту выручки

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