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«Магнит» закрыл сделку по покупке магазинов «Дикси»

Цена сделки на момент закрытия составила 87,6 млрд руб.
РБК
Большинство магазинов у дома расположены в Москве и Московской области - 1 319 торговых точек, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 438 торговых точек.
Finam.Ru
Торговая сеть "Магнит" закрыла сделку по покупке супермаркетов "Дикси".
Российская газета
Настоящая сделка не приведет к ограничению возможностей "Магнита" по выплате дивидендов.
Finam.Ru

С чего всё началось

При этом «Магнит» отметил в своем сообщении
, что на более позднем этапе «возможны некоторые корректировки», связанные с качеством локаций и пересечением с существующими магазинами «Магнит».

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