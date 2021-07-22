РБК«Магнит» закрыл сделку по покупке магазинов «Дикси»Цена сделки на момент закрытия составила 87,6 млрд руб.РБКБольшинство магазинов у дома расположены в Москве и Московской области - 1 319 торговых точек, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 438 торговых точек.Finam.RuТорговая сеть "Магнит" закрыла сделку по покупке супермаркетов "Дикси".Российская газетаНастоящая сделка не приведет к ограничению возможностей "Магнита" по выплате дивидендов.Finam.RuЧитать далееСвернутьОбщественная служба новостейОбщественная служба новостейВечерняя МоскваАБНThe DairyNewsГазета.RuГлавный региональныйКубань 24iReactorAnewsИзвестияРоссийская газетаФАНЭкономика сегодняРБК КраснодарНародные новостиС чего всё началосьПри этом «Магнит» отметил в своем сообщении, что на более позднем этапе «возможны некоторые корректировки», связанные с качеством локаций и пересечением с существующими магазинами «Магнит».Коммерсантъ10:24Подробнее о событииРетейлер «Магнит» приобрел сеть «Дикси»ФАН10:37«Магнит» закрыл сделку по покупке магазинов «Дикси»РБК10:33«Магнит» закрыл сделку по приобретению магазинов «Дикси» на сумму 87,6 миллиарда рублейПРАЙМ10:05«Магнит» закрыл сделку по покупке «Дикси»ТАСС10:25«Магнит» закрыл сделку по покупке «Дикси» за 87,6 млрд рублейКоммерсантъ10:24«Магнит» купил «Дикси»Lenta.ru10:26«Магнит» закрыл сделку по покупке «Дикси» за 87,6 млрд рублейИнтерфакс10:11Показать ещёОценить107Поделиться