Общество
Секрет фирмы«Магнит» запустил новую сеть магазинов со сниженными ценами
Ретейлер «Магнит» запустил новых сеть магазинов в формате дискаунтера (то есть со сниженными ценами) под брендом «Моя цена», заявил президент компании Ян Дюннинг.
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Политика
Путин назначил врио главы Хабаровского края депутата от ЛДПР Дегтярева
vtomske.ru вчера в 23:50
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Происшествия
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
Авто
Новая Toyota Venza побила рекорды продаж в Японии
Кроссовер Toyota Harrier нового поколения, представленный на авторынке США под возрожденным именем Venza, за первый месяц продаж собрал порядка 45 000 предзаказов.
Тарантас Ньюс 06:29
Экономика
Аксёнов попросил помощи у федерального центра в решении проблемы водоснабжения для орошения земель
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в стратегической сессии под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».
КИА 04:53
Общество
В Краснодаре ликвидируют подтопления после сильного ливня
В Краснодаре продолжаются работы по ликвидации подтоплений после сильного ливня, сообщает пресс-служба администрации города.
Деловая газета. Юг 04:26
Политика
Экс-депутат Рады заявил об угрозе потери Украиной восьми областей
Украина может потерять восемь областей в случае нового майдана.
Газета.Ru 06:55
Общество
Югра переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
Ханты-Мансийск, 21 июля 2020, 13:28 — REGNUM Югра с 22 июля переходит к первому этапу снятия ограничений по коронавирусной инфекции, действующие в регионе.
REGNUM 06:28
Общество
Петербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни
Санкт-Петербург стал лидером рейтинга городов по уровню жизни. Места распределяло принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:24
Политика
МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»
Официальный представить МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости 06:33
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова в оружейном арсенале
РИА Новости 05:34
Космос
Специалисты SpaceX впервые поймали обе половины обтекателя Falcon 9
Отмечается, что старт должен был состояться неделей ранее, но специалисты компании за день до запуска отложили его, чтобы провести дополнительные проверки второй ступени Falcon 9. Falcon 9 / © SpaceX SpaceX старается найти как можно больше способов повторного использования элементов ракет, что могло бы значительно снизить стоимость запусков.
Naked Science 06:49
Политика
Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал».
Lenta.ru 06:23
Армия и оружие
Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии
ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
Народные новости вчера в 11:34
Культура
В сентябре тульские театры откроются для посетителей
В октябре со спектаклем по Мольеру откроется Тульский академический театр драмы.
Центр 71 вчера в 09:20
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла.
Хайтек+ 05:34
Шоу-бизнес
Эмбер Херд в суде дала показания против бывшего мужа Джонни Деппа
Актриса Эмбер Херд в суде дала показания против бывшего мужа Джони Деппа, сообщает BBC.
Mockva.ru вчера в 21:52
Общество
Абхазия назвала условие приема российских туристов
В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58
Религия
21 июля отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
ГТРК Тамбов 02:04
Хоккей
В хоккейном клубе «Авангард» выявили вспышку коронавируса
Омск, 21 июля 2020, 13:28 — REGNUM Положительный результат тестов на коронавирус получили хоккеисты и сотрудники хоккейного клуба «Авангард».
REGNUM 06:28
Музыка
Клип Little Big установил рекорд конкурса «Евровидение» по просмотрам
Российская рейв-группа из Санкт-Петербурга Little Big побила все рекорды «Евровидения» по просмотрам конкурсных клипов.
Live24 04:59
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
Известия 00:25
Общество
Глава свердловского минздрава получил последнее предупреждение
По данным инсайдеров, свердловский чиновник получил последнее предупреждение.
URA.Ru вчера в 13:31
Культура
На Украине завершились съемки короткометражного фильма о геях-казаках
На Украине завершились длившиеся два дня съемки короткометражной ленты «Главная крепость Сечи» режиссера Евгения Коршунова, рассказывающая о гомосексуалах в украинском казачестве, сообщает издание «Bird In Flight».
ИА Новороссия 04:16
Фигурное катание
В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская
В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
Вести Подмосковья 18 июля в 08:39
Культура
«Театрон» устроит театральный open air
Напомним, вчера Евгений Куйвашев разрешил проводить концерты на открытом воздухе с ограниченным количеством зрителей, а также показывать театральные постановки.
Globalcity.info 01:58
Политика
The National Interest опасается запрета экспорта зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации в 2020 году.
Mockva.ru 19 июля в 05:06
Футбол
«Локомотив» заинтересован в трансфере защитника «Монако» Жемерсона
Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении защитника "Монако" Жемерсона, сообщает Fanatik.
Газета.Ru вчера в 17:52
Киберспорт
Все анонсы и трейлеры июльской трансляции Summer Game Fest
Дебютный трейлер Griefhelm – тактического экшена в средневековом сеттинге, с кампанией, локальным и онлайн мультиплеером.
Srnsk 02:24